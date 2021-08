Les actions technologiques chinoises cotées aux États-Unis se redressent cette semaine ; Cathie Wood rachète des actions de ces entreprises chinoises

Les investisseurs de Wall Street vendaient des actions chinoises cotées aux États-Unis après que les régulateurs chinois ont réprimé les sociétés Internet à Pékin. (Photo : REUTERS)

Les valeurs technologiques chinoises cotées à Wall Street tentent maintenant un retour après avoir été témoins d’une chute libre pendant plus d’un mois. Les grands noms Alibaba, Pinduoduo, JD.Com, Baidu et DiDi Global ont tous fortement progressé cette semaine, bondissant de plus de 10 % chacun. La hausse des actions chinoises, cotées aux États-Unis, intervient alors que les investisseurs se sont précipités pour acheter des actions après la forte correction. La hausse a également été favorisée par les solides bénéfices trimestriels déclarés par ces entreprises. Mercredi, les entreprises chinoises ont subi quelques corrections mais restent toujours positives sur une base hebdomadaire.

Les investisseurs de Wall Street vendaient des actions chinoises cotées aux États-Unis après que les régulateurs chinois ont réprimé les sociétés Internet à Pékin et annoncé des réglementations qui rendraient difficile la cotation des sociétés chinoises aux États-Unis.

Parmi les investisseurs institutionnels qui entrent maintenant dans les actions technologiques chinoises se trouve Cathie Wood d’ARK Investment Management. Cette semaine, Cathie Wood a acquis des actions de JD.Com, JD Logistics, Pinduoduo et Tencent Holdings. La décision d’ARK Investment Management d’augmenter son exposition aux actions chinoises intervient après que la société d’investissement basée à New York ait réduit sa participation dans les sociétés chinoises à moins de 1% en juillet, contre 8% plus tôt en février.

Cathie Wood a déclaré plus tôt cette semaine à Bloomberg qu’elle n’était pas pessimiste à propos de la Chine à long terme, malgré la répression réglementaire contre les principaux noms d’Internet et du luxe. Selon Wood, le gouvernement chinois ne cherche pas à arrêter la croissance et le progrès tout en ajoutant plus de règles et de réglementations.

Malgré la hausse de cette semaine, les principales actions telles qu’Alibaba, Baidu et d’autres sont encore loin de leurs sommets. Alibaba est toujours en baisse de 26% par rapport à fin juin. Baidu est en baisse de 25% au cours de la même période tandis que Tencent Holdings est en baisse de 20%.

Les principales actions chinoises cotées aux États-Unis gagnent

–Alibaba Group Holding ADR – En hausse de 7,22% jusqu’à présent cette semaine, s’échangeant à 169,10 $ pièce

-Pinduoduo Inc – ADR – En hausse de 26,59% jusqu’à présent cette semaine, s’échangeant à 97,84 $

–JD.com – En hausse de 19,68% jusqu’à présent cette semaine, s’échangeant à 76,14 $ par action

-NetEase – en hausse de 14,04 % cette semaine, s’échangeant à 91,95 $ pièce

-Nio Inc – En hausse de 5,56% jusqu’à présent cette semaine, se négocie désormais à 38,95 $ par action

–Baidu Inc – En hausse de 12,70 %, s’échangeant à 155,13 $ pièce

-DiDi Global – En hausse de 10,29%, s’échangeant à 8,25 $ par action

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.