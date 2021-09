Les actions technologiques de Wall Street s’essoufflent ; les actions de valeur pourraient occuper le devant de la scène maintenant

Depuis le début du mois d’avril, l’indice NASDAQ à forte composante technologique a grimpé de plus de 16% tandis que le Dow Jones n’a réussi à gagner que 4% au cours de la même période. (Photo : REUTERS)

Les actions de valeur pourraient reprendre leur place en tant que nouvelles favorites de Wall Street, alors que le marché boursier mondial entre dans les derniers mois de l’année. Les investisseurs se sont rangés du côté des actions de croissance depuis quelques mois maintenant, achetant des noms technologiques et des secteurs à forte intensité technologique alors que les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique occupaient le devant de la scène, a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements, Morgan Stanley Wealth Management. Depuis le début du mois d’avril, l’indice NASDAQ à forte composante technologique a grimpé de plus de 16% tandis que le Dow Jones n’a réussi à gagner que 4% au cours de la même période.

Tout au long de l’été, les investisseurs ont adopté l’histoire de la « peur de la croissance » et la vision « plus bas pour plus longtemps » sur les taux d’intérêt. Les réaffirmations de patience de la Réserve fédérale à l’égard du risque d’inflation ont récompensé ce récit. Pour beaucoup d’entre nous, un tel positionnement ressemblait au cycle de 12 ans post-crise financière, caractérisé par une faible croissance économique », a déclaré Lisa Shalett. Les actions de croissance du S&P 500 ont gagné plus de 20 % depuis le début du deuxième trimestre de cette année. Les actions de valeur, en revanche, n’ont augmenté que de 5,9 %. Cependant, certains facteurs sont maintenant considérés comme favorisant les actions de valeur.

Reprise économique pour privilégier la valeur, les valeurs cycliques

Lisa Shalett pense que la croissance économique mondiale s’accélérera à nouveau à mesure que l’inquiétude liée à la variante delta s’estompera, entraînant une autre ronde de rotation sectorielle qui pourrait stimuler la valeur et la surperformance cyclique des actions. « Notre point de vue repose sur les fondements du marché du travail américain, qui est sans doute à son plus fort depuis des décennies. Contrairement au cycle précédent, où le marché du travail a mis près de 10 ans à se redresser, la dynamique actuelle du cycle économique suggère que les taux de chômage pourraient tomber sous le creux pré-pandémique de 3,5% d’ici décembre 2022 », a-t-elle déclaré.

Outre les analystes de Morgan Stanley et même le stratège en actions mondiales de Jefferies, Chris Wood envisage une rotation vers les actions cycliques. « Si la variante Delta a sans aucun doute causé un revers pour le commerce cyclique ce trimestre, entraînant une nouvelle surperformance des valeurs Big Tech, une nouvelle rotation vers les valeurs cycliques devrait s’amorcer une fois qu’il deviendra clair que la vague Delta a atteint un sommet en l’absence, de bien sûr, de l’émergence d’une autre variante plus meurtrière », a-t-il écrit.

Poussée de fin d’année

Lisa Shalett a ajouté que la résilience du marché du travail américain laisse présager une augmentation de la confiance et des dépenses des consommateurs. « Cela pourrait aider à soutenir la croissance économique et une tendance à la hausse des taux d’intérêt. Cela signifie que les actions étroitement liées à la croissance économique semblent bien positionnées, tandis que les leaders technologiques à méga-capitalisation très valorisés restent vulnérables à un recul en raison de taux plus élevés qui exerceraient une pression sur leurs multiples cours/bénéfices », a-t-elle déclaré.

Les investisseurs qui cherchent à se préparer à une telle rotation du leadership du marché à Wall Street devraient envisager de prendre une partie de leurs bénéfices dans des indices passifs, en particulier des expositions à forte composante technologique, et d’ajouter une diversification dans les secteurs cycliques, dans un souci de qualité. Les financières restent les premiers choix de Morgan Stanley.

