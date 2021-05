Les actions technologiques entraînent Bitcoin, Ether et Crypto vers le bas, mais les “ fondamentaux toujours solides ”

Il ne s’agit que d’une correction technique, mais alors que la BTC continue de varier, les prix de l’or affichent enfin de la vigueur, atteignant 1840 dollars l’once, l’indice du dollar américain étant à la baisse depuis fin mars.

Bitcoin reste lié à la plage.

Depuis fin février, le prix du Bitcoin est resté proche de 55000 dollars, pour la plupart. Le principal actif cryptographique a connu un nouveau sommet historique à 65000 USD, mais il y a eu plusieurs retracements au cours de cette période, contrairement au passage vertical de 3800 USD en mars 2020 à 42000 USD début janvier.

La dernière tentative de Bitcoin à 60 000 $ a encore une fois été gâchée par la liquidation des actions technologiques.

Lundi, le BTC / USD a atteint 59600 dollars pour tomber sous 53900 dollars. La baisse de 9,5% du prix du bitcoin signifie que les altcoins ont également enregistré des pertes.

Alors que certaines pièces comme XLM, SUSHI, AVAX, EOS, XTZ, ZRX XRP, ZIL, LINK, LTC et THETA ont subi des pertes plus importantes de 8% à 14%, certaines ont en fait enregistré des gains tels que SAFEMOON, YFI, UMA, COMP et DOGE, y compris les jetons d’échange, à savoir. HT, GT, LEO et OKB.

Le dernier recul du marché de la cryptographie est survenu après une forte reprise et en raison de la chute des marchés traditionnels.

Le S&P 500 a baissé de 1,1%, tandis que le Dow Jones a atteint un nouvel ATH avant de chuter de moins de 1%.

4. Hedge funds vendant des actions h / t @LizAnnSonders pic.twitter.com/sJNSuyNHVU – Callum Thomas (@Callum_Thomas) 8 mai 2021

Le Nasdaq, très technologique, a reculé de 3% par rapport au sommet de vendredi, ce qui pourrait être dû aux craintes d’inflation et aux attentes qui ont bondi au plus haut niveau depuis 2006. Depuis mars, les traders se préparaient à des délais pendant des semaines avec un intérêt court pour le Nasdaq 100 négocié en bourse. fonds (ETF) en chute libre. Les flux étaient en fait négatifs en avril.

«La perspective de l’inflation amène les investisseurs à rechercher des domaines mieux protégés contre la menace de la hausse des prix», a déclaré Adam Phillips, directeur général de la stratégie de portefeuille chez EP Wealth Advisors.

Le promoteur de Bitcoin et actionnaire de COIN Cathie Wood’s ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 5,2% au plus bas depuis novembre; il a chuté de 16% jusqu’à présent cette année.

«Journée sauvage. Les actions technologiques ont tout entraîné vers le bas temporairement. Les longs ETH se sont rincés sur Binance et Huobi. La base trimestrielle des ETH est passée de 21% à 5%, pour s’inverser complètement. ETH maintenant> 4K et financement plat à négatif. La technologie est toujours rôtie, raison de préoccupation », a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger.

L’indice du dollar américain est également sur une tendance baissière depuis la fin du mois de mars et oscille actuellement juste au-dessus de 90. Pendant ce temps, le prix de l’or montre enfin de la vigueur, passant à 1 840 $ l’once.

Malgré la correction des prix du Bitcoin, les experts du secteur sont convaincus que la structure haussière des actifs cryptographiques est intacte.

«Cette correction BTC ressemble plus à une correction technique, et les fondamentaux sont toujours solides. La demande institutionnelle américaine a conduit ce marché haussier. Il n’y a pas de changement dans cette tendance », a déclaré Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant.

Le taux de hachage de Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique après avoir vu une forte baisse le mois dernier, et cela a permis aux adresses actives hebdomadaires d’enregistrer un grand pic à plus de 1,2 million. En outre, une autre société cotée en bourse à Hong Kong, Success Global, a annoncé qu’elle avait acheté 23,4 BTC d’une valeur de 1,3 million de dollars pour se protéger contre l’assouplissement quantitatif mondial.

Bitcoin BTC 55046,37 $ 5,17% Ethereum ETH 3 948,87-4,06 $ Binance Coin BNB $ 654,18-2,18%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.