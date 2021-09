Les actions Zomato, IRCTC, Mindtree et d’autres envisagent des entrées de 1 milliard de dollars après une éventuelle entrée dans l’indice MSCI India

in

Les analystes estiment que l’inclusion de six scripts dans l’indice pourrait entraîner des entrées d’une valeur de 1,04 milliard de dollars de la part d’investisseurs étrangers. (Photo : REUTERS)

L’indice MSCI Standard pourrait voir l’inclusion de SRF, Mindtree, IRCTC, Zomato et de deux autres actions dans le prochain rééquilibrage de l’indice semestriel de novembre, a déclaré Edelweiss Alternative Research. Les analystes estiment que l’inclusion de six scripts dans l’indice pourrait entraîner des entrées d’une valeur de 1,04 milliard de dollars d’investisseurs étrangers dans ces actions. Morgan Stanley Capital International (MSCI), le fournisseur mondial d’indices, rééquilibre ses indices semestriellement et trimestriellement. La révision semestrielle de l’indice devrait être annoncée en novembre de cette année, la date limite étant la dernière semaine d’octobre.

« Nous (Edelweiss Alternative Research) avons signalé des noms (SRF, MPHASIS, MINDTREE, IRCTC & ZOMATO) depuis début septembre et tous ces noms ainsi qu’un nouvel ajout (Godrej Prop) restent notre inclusion de conviction pour l’indice MSCI Standard pour Rééquilibrage de novembre. Si toutes les actions réussissent, alors cumulativement, elles verront des entrées de plus de 1 milliard de dollars », a déclaré Abhilash Pagaria d’Edelweiss Alternative Research.

Plus d’un milliard de dollars de rentrées attendues

La société de courtage pense que SRF pourrait être le plus grand bénéficiaire des afflux, avec des fonds de 245 millions de dollars attendus en faveur de la société chimique. SRF devrait avoir une pondération de 0,45% dans l’indice. Le deuxième afflux de fonds pourrait être en faveur de Mindtree. Avec une pondération de 0,36%, la société informatique devrait enregistrer des entrées de 200 millions de dollars. Mphasis est classé comme le troisième plus grand bénéficiaire d’entrées à 196 millions de dollars. De plus, les analystes d’Edelweiss estiment que Godrej Properties pourrait attirer 177 millions de dollars de fonds étrangers.

L’IRCTC, propriété de l’État, pourrait enregistrer 170 millions de dollars d’entrées, suivis de 156 millions de dollars en faveur de la nouvelle société cotée Zomato. Cependant, Edelweiss a souligné que bien que ces deux actions remplissent les conditions requises pour être incluses dans l’indice MSCI Standard, toute baisse significative par rapport aux niveaux actuels jusqu’à la date limite d’octobre pourrait entraver leurs chances.

Le poids du secteur technologique va augmenter

Edelweiss s’attend à ce que le poids du secteur technologique dans l’indice MSCI Standard (Inde) augmente si lesdits titres sont inclus dans le prochain rééquilibrage. « Selon notre évaluation, sur les six inclusions, les quatre premiers noms proviennent du pack technologique. Si tous les noms à forte conviction sont inclus, le poids du secteur technologique dans l’indice MSCI Standard (Inde) peut passer approximativement de 18,2 % à 19,5 % d’ici le 30 novembre 2021 », ont-ils ajouté.

Avec plus d’entreprises technologiques de la nouvelle ère qui devraient être cotées sur les bourses nationales dans un avenir proche, Edelweiss pense que le poids du secteur technologique pourrait continuer à augmenter. “Après la cotation des introductions en bourse numériques et une fois la période de blocage pour les investisseurs pré-introduction en bourse terminée, tous les noms nouvellement ajoutés à l’indice à partir des cotations à venir verront un flottant plus élevé, ce qui entraînera simultanément une augmentation de la pondération de ceux-ci. actions de l’indice », ont-ils ajouté.

