Les actions Zomato sont-elles trop chères ? Le gourou de l’évaluation Aswath Damodaran estime la vraie valeur à 41 Rs seulement

Le premier rallye a aidé les actions de Zomato à atteindre une capitalisation boursière de plus de Rs 1 lakh crore, laissant derrière elles des sociétés telles que Tata Motors, Vedanta, Indian Oil et Mahindra & Mahindra. (Photo : REUTERS)

Les débuts de Zomato en bourse ont inauguré une nouvelle ère pour Dalal Street avec des licornes de technologie new age proposées aux investisseurs nationaux ; cependant, les investisseurs axés sur la valeur ne se disputent pas cette partie du gâteau. Aswath Damodaran, l’un des meilleurs gourous de l’évaluation au monde, valorise Zomato à seulement 41 Rs par action, ce qui est nettement inférieur au prix de l’introduction en bourse et au prix d’inscription. Aswath Damodaran, professeur de finance à la Stern School of Business, NYU, estime que l’action est trop chère, compte tenu de l’entité déficitaire qu’elle est actuellement.

Le cours de l’action Zomato a grimpé pour atteindre le circuit supérieur de Rs 138 peu après l’inscription vendredi, à plus de 82% du prix de l’introduction en bourse, aidant les investisseurs à empocher des gains d’inscription importants. Le premier rallye a aidé les actions de Zomato à atteindre une capitalisation boursière de plus de Rs 1 lakh crore, laissant derrière elles des sociétés telles que Tata Motors, Vedanta, Indian Oil et Mahindra & Mahindra – toutes des sociétés génératrices de bénéfices. D’un autre côté, Zomato est toujours une entité déficitaire qui compte sur les investisseurs pour faire tourner les roues. Plus tôt la semaine dernière, le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala avait également exprimé des inquiétudes concernant Zomato, affirmant qu’il préférerait investir dans des entreprises déjà établies.

Investisseurs mal informés ? Pas nécessairement

Aswath Damodaran s’est abstenu de rejeter sommairement le jugement des investisseurs de l’introduction en bourse de Zomato. “Je pense que c’est de l’orgueil de rejeter ceux qui ont investi dans Zomato à Rs 72 par action ou plus, en tant que spéculateurs ou mal informés, car il existe des histoires plausibles qui vous amènent à des valeurs supérieures à Rs 100 par action”, a écrit Aswath Damodaran dans son blog. “Cela dit, compte tenu de mon histoire et de l’évaluation de l’entreprise, je pense qu’à un prix de 70 à 75 roupies par action, l’action me semble surévaluée”, a-t-il ajouté.

Aswath Damodaran soutient que le modèle commercial de Zomato n’est ni innovant ni révolutionnaire, mais ressemble à d’autres plateformes de ce type à travers le monde. « L’attrait pour les investisseurs vient du marché principal de Zomato en Inde et du potentiel de croissance de ce marché », a-t-il déclaré. La pénétration des services de livraison de nourriture en Inde est faible par rapport à des marchés tels que les États-Unis et considérablement faible par rapport à la Chine. “L’histoire de Zomato, ou du moins sa version optimiste, est que le marché indien de la livraison de nourriture/de la restauration va croître, à mesure que les Indiens deviennent plus prospères et ont un accès en ligne accru”, a-t-il ajouté.

Mathématiques d’évaluation

Le professeur de NYU, décomposant ses calculs d’évaluation, a déclaré que le marché total de la livraison de nourriture en ligne en Inde pourrait atteindre 40 milliards de dollars en 10 ans. On s’attend à ce que Zomato en obtienne une part de 40%, sur le marché à trois joueurs alors. Actuellement, le marché indien de la livraison de nourriture est dominé par deux acteurs, mais Amazon de Jeff Bezos fait une incursion sur le marché.

(Source : Aswath Damodaran)

« Avec mon histoire optimiste de croissance et de rentabilité, la valeur que je tire des capitaux propres est proche de Rs 394 milliards [or, Rs 39,400 crore], se traduisant par une valeur par action de Rs 41. Cela peut sembler beaucoup à payer pour une entreprise perdante avec moins de Rs 20 milliards de revenus au cours de l’année la plus récente, mais la promesse et le potentiel ont de la valeur, surtout lorsque vous avez un leader sur un marché de taille immense. Cela dit, le prix de l’action (Rs 72-75, par action) la rend trop chère, malgré mon histoire », a déclaré Aswath Damodaran.

Bien qu’Aswath Damodaran pense que le Zomato, qui perd de l’argent et brûle de l’argent, est actuellement surévalué, il a ajouté qu’étant donné son potentiel, il n’aurait aucun scrupule à investir dans l’action si le prix baissait dans un proche avenir.

