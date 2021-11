Les activités de teambuilding amusantes profitent à toutes les parties prenantes

Les activités de Team Building peuvent aider à établir des relations entre les membres de l’équipe et dans l’ensemble de l’organisation, facilitant ainsi la communication, la collaboration et l’exécution du travail. En raison de la visibilité accrue des travailleurs, ces activités contribuent également à créer une organisation où il y a une plus grande chance pour les employés de se déplacer au sein de l’organisation, augmentant finalement l’engagement et la rétention des employés. Les données entourant le besoin de plus de collaboration et de travail d’équipe le soutiennent fortement.

L’Université Queens de Charlotte a constaté qu’environ 75 % des employeurs considèrent le travail d’équipe et la collaboration comme « très importants », mais seulement 18 % des employés sont évalués sur ces éléments dans leurs évaluations de performance. Ils ont également constaté que 39 % des employés interrogés pensent que les membres de leur propre organisation ne collaborent pas suffisamment. Et quelque 86 pour cent des employés et des cadres citent un manque de collaboration ou une communication inefficace pour les échecs sur le lieu de travail, selon une enquête de Fierce, Inc..

La même étude a également révélé que 49% des millennials soutiennent les outils sociaux pour la collaboration sur le lieu de travail et seraient même prêts à payer de leur poche pour des outils de collaboration sociale afin d’améliorer la productivité.

Mercer a découvert que 33% des employés déclarent que la capacité de collaborer les rend plus fidèles et Gust a trouvé que 37% des employés déclarent que « travailler avec une excellente équipe » est leur principale raison de rester dans un emploi.

Voici quelques exemples de la façon dont les entreprises encouragent mieux la consolidation d’équipe et la collaboration au sein de leur entreprise grâce à des activités amusantes pour toutes les personnes impliquées.

« Les choses devenaient particulièrement stressantes pour mon équipe de direction », déclare Tina Fair, directrice générale de Skinceuticals, la marque de soins de la peau soutenue par la science de L’Oréal, la plus grande entreprise de beauté au monde. « Et, ‘le combat’ était exactement ce dont ils avaient besoin. » Ainsi, pour sa prochaine réunion hors site, Fair a réservé un ring de boxe dans un gymnase de Manhattan, et l’équipe s’est engagée dans un sparring amusant et amical. « Mon équipe est présente dans tout le pays. Se réunir sur ces sites externes est énorme », déclare Fair. « Ces activités qui donnent le ton sont essentielles pour que nous continuions à collaborer et à nous soutenir mutuellement. Et la boxe a renouvelé notre esprit d’équipe et notre mode de combat. J’adore mon équipe ! » Meissner-Jacquet, une société immobilière commerciale basée à San Diego, en Californie, a offert à tous ses employés une journée de consolidation d’équipe au zoo de San Diego. Après un cocktail et un déjeuner gastronomique, ils ont fait un quiz, suivi de l’événement principal : une chasse au trésor. Angela Robertson, directrice spirituelle et partenaire commerciale des ressources humaines, a formé cinq équipes afin que chaque équipe ait des personnes de différents départements. La tâche principale : Visiter et rapporter des photographies des animaux. Le défi : C’était une journée extrêmement chaude et la plupart des animaux se sont mis à l’ombre, hors de vue des humains. «Ils (les équipes) ont vraiment dû faire preuve de créativité», explique Robertson. Une équipe est allée à la boutique de cadeaux et a pris des photos des animaux en peluche. « Ils ont enfreint les règles. Mais, tout le monde s’est bien amusé. C’était agréable de sortir du bureau et de travailler avec des gens que l’on ne rencontre pas normalement et de ne pas avoir à suivre exactement les règles », ajoute Robertson. « Et notre nouvelle employée a eu sa meilleure première semaine de travail. » À l’occasion, l’équipe de direction d’AdventHealth à Orlando, en Floride, sortait en groupe pour faire du bénévolat. « Nous avons peint l’un des habitats de notre zoo de Sanford et sommes revenus plus tard pour aider à leur grande chasse aux œufs de Pâques », a déclaré Laura Gerow. « Ensuite, nous avons déjeuné et parcouru le zoo. » Gerow a organisé une excursion de renforcement d’équipe d’une nuit de 2 jours au Camp Wewa à Apopka où son fils était le directeur. « Nous nous sommes tellement amusés, j’encourage beaucoup les équipes à le faire dans des camps locaux. » L’entreprise a également organisé un événement de Noël comprenant une promenade en bateau panoramique à Winter Park, puis au musée Morse, suivi d’un déjeuner au restaurant Hidden Gardens. Environ 90 pour cent des gens ont dit qu’ils n’avaient jamais fait cela auparavant. « Belle journée. Je crois que cela a tellement rapproché l’équipe de direction. En ce qui concerne ma petite équipe d’assistantes de direction, nous nous amusons beaucoup ici. Nous rions beaucoup, organisons des repas-partage et faisons du bénévolat deux ou trois fois par an. Tout le monde aide quand vous êtes dans le besoin.

Les activités de Team Building n’ont pas à être banales. Lorsque nous leur ajoutons des éléments amusants, les souvenirs des activités durent plus longtemps et les résultats positifs – une meilleure collaboration des employés, une loyauté et une rétention accrues sont généralement plus profonds pour toutes les parties prenantes.

Cet article est co-écrit par Bob Nelson, Ph.D. & Mario Tamayo

Auteur : Bob Nelson

Bob Nelson, Ph.D., président de Nelson Motivation Inc., est la principale autorité mondiale en matière de reconnaissance et d'engagement des employés. Il a travaillé avec 80 % des entreprises Fortune 500 et est l'auteur de plus de 30 livres, dont le best-seller de plusieurs millions d'exemplaires 1001 Ways to Reward Employees co-écrit avec Mario Tamayo.