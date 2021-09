Les activités du secteur manufacturier indien se modèrent en août, contraintes par le COVID-19 et la flambée des coûts: PMI

Les données PMI d’août ont indiqué une amélioration des conditions d’exploitation globales pour le deuxième mois consécutif. (Image représentative)

Les activités du secteur manufacturier indien se sont ralenties en août, les commandes et la production ayant augmenté à des taux plus faibles en raison de la pandémie et de la hausse des coûts des intrants, a indiqué mercredi une enquête mensuelle. L’indice IHS Markit India Manufacturing Purchasing Managers (PMI) corrigé des variations saisonnières s’est établi à 52,3 en août, contre 55,3 en juillet, indiquant un taux de croissance plus faible, modéré et inférieur à sa moyenne à long terme.

Les données PMI d’août ont indiqué une amélioration des conditions d’exploitation globales pour le deuxième mois consécutif. Dans le jargon du PMI, une impression supérieure à 50 signifie une expansion tandis qu’un score inférieur à 50 indique une contraction.

« Août a vu la poursuite de la reprise du secteur manufacturier indien, mais la croissance a perdu de son élan car la demande a montré des signes de faiblesse en raison de la pandémie. Pourtant, les commandes et la production des usines ont augmenté dans les catégories de biens de consommation, intermédiaires et d’investissement », a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit.

Une reprise plus douce des ventes a conduit les entreprises à suspendre leurs efforts de recrutement, la confiance des entreprises étant affaiblie par les inquiétudes concernant l’impact dommageable du COVID-19 sur la demande et les finances des entreprises, selon l’enquête.

“L’incertitude concernant les perspectives de croissance, les capacités inutilisées et les efforts pour maîtriser les dépenses ont conduit à un gel des embauches en août, après la première reprise de l’emploi depuis 16 mois en juillet”, a déclaré Lima. Les données d’août indiquaient des augmentations consécutives des nouvelles commandes à l’exportation, mais là aussi, la croissance a perdu de son élan. Le rythme d’expansion n’était que marginal.

Les fabricants indiens ont signalé une nouvelle augmentation mensuelle des charges financières, portant ainsi la période d’inflation actuelle à 13 mois. Le taux d’augmentation a ralenti, mais est resté élevé par rapport aux normes historiques. Les pressions sur les coûts ont été liées par les membres de l’enquête à la rareté des matières premières et aux problèmes de transport.

« Les redevances perçues par les fabricants ont augmenté car certaines entreprises ont partagé une partie de leurs coûts supplémentaires avec les clients, bien que dans une moindre mesure que les prix de vente. Les prix des intrants ont fortement augmenté, en raison de la forte concurrence pour les matières premières rares et des problèmes de transport », a déclaré Lima.

Lima a en outre noté que “les perspectives de production à 12 mois restaient positives, bien que la confiance se soit estompée face aux inquiétudes concernant les cicatrices durables de la pandémie et l’impact négatif de la hausse des coûts sur les finances des entreprises parallèlement à un manque de pouvoir de fixation des prix”.

Sur le plan macroéconomique, l’économie indienne a connu une croissance record de 20,1% au cours du trimestre avril-juin, aidée par une base très faible de l’année dernière et un fort rebond des secteurs manufacturier et des services malgré une deuxième vague dévastatrice de COVID. -19. Pendant ce temps, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré mardi que la RBI mènera des opérations de réglage fin pour gérer les flux de liquidités imprévus et ponctuels afin d’assurer des conditions de liquidité équilibrées dans le système.