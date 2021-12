Les actrices de Sex and the City répondent aux allégations de Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Cynthia nixon et Kristin Davis a exprimé son soutien aux femmes qui ont accusé Chris Noth d’agression sexuelle.

Le lundi 20 décembre, les stars de Sex and the City ont publié des déclarations correspondantes sur leurs comptes de médias sociaux respectifs concernant les allégations contre leur co-star, dont le personnage, M. Big, a été tué And Just Like That … dans le premier épisode. Ils ont déclaré: « Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être une chose très difficile à faire et nous les en félicitons. «

Parker, Nixon et Davis sont les premières stars de And Just Like That à répondre aux allégations – à l’exception de Noth, qui a nié les allégations.

Et juste comme ça … actrice Bridget Moynahan a refusé de commenter les accusations lors d’une interview avec Elle publiée le 17 décembre, déclarant : « Il serait inapproprié pour moi de commenter des choses dont je n’ai aucune connaissance. »

Les stars ont rompu leur silence quatre jours après que The Hollywood Reporter a publié les récits de deux femmes, qui ont utilisé des pseudonymes pour discuter des agressions présumées qui auraient eu lieu en 2004 et 2015, respectivement. Selon le média, les deux femmes les ont contactées séparément et ne se connaissent pas.