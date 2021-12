Les adieux de Brian Kelly à Notre-Dame se répandent dans une vidéo virale

Brian Kelly a fait ses adieux au football de Notre-Dame.

Une vidéo divulguée mercredi – qui a été publiée par Barstool Sports – de Kelly s’adressant à l’équipe de football de l’école et leur faisant savoir qu’il a pris le poste d’entraîneur-chef à LSU. Kelly a prononcé un discours de quatre minutes à 7 heures du matin et tous les joueurs présents se sont assis en silence.

27 novembre 2021 ; Stanford, Californie, États-Unis ; L’entraîneur-chef de Notre Dame Fighting Irish Brian Kelly reçoit des félicitations après le match contre le Stanford Cardinal au Stanford Stadium. (Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

« Comme vous le savez, j’ai envoyé le texte [Monday] nuit en essayant de vous donner le plus de préavis possible étant donné les circonstances que nous connaissons tous qui se sont produites sur les réseaux sociaux et les informations diffusées », a déclaré Kelly dans la vidéo.

« Nous avons vécu cela ensemble, tout le monde dans cette pièce. Je voulais vous dire face à face pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. Et c’est très simplement que les 12 dernières années ont été les plus incroyables 12 ans de ma vie pour moi et ma famille. C’est magique ce que nous avons pu construire avec les étudiants-athlètes les plus incroyables que je regarde en ce moment. »

Kelly, 60 ans, a entraîné à Central Michigan et à Cincinnati avant de quitter les Bearcats pour l’ouverture de Notre Dame. Kelly a remplacé Charlie Weis avant le début de la saison 2010 et a contribué à redonner de l’importance à Notre-Dame.

L’entraîneur-chef de Notre Dame, Brian Kelly, se dirige vers un groupe alors que son équipe affronte Toledo dans la seconde moitié d’un match de football universitaire de la NCAA à South Bend, Indiana, le samedi 11 septembre 2021. Notre Dame a gagné 32-29. (AP Photo/AJ Mât)

En 2012, Notre Dame a atteint le championnat BCS pour s’incliner face à l’Alabama 42-14. Kelly et Notre Dame atteindraient les éliminatoires du football universitaire à deux reprises, mais ne réussiraient pas à gagner dans les deux apparitions.

« Tant de fois, les gens cherchent une raison à blâmer, ou il y avait une raison à quelque chose », a poursuivi Kelly. « Il n’y avait rien ici d’autre que de la première classe dans tout ce que Notre-Dame a fait pour moi et ma famille. J’ai vu mon séjour ici comme une bénédiction de travailler avec des hommes incroyables au quotidien.

5 sept. 2021 ; Tallahassee, Floride, États-Unis ; Notre Dame Fighting Irish l’entraîneur-chef Brian Kelly pendant le match contre les Florida State Seminoles au stade Doak S. Campbell. (Melina Myers-USA TODAY Sports)

Kelly a ajouté: « Il arrive un moment où vous cherchez dans votre vie une autre opportunité, et j’ai senti qu’il était temps dans ma vie de relever un autre défi. Et j’ai vu cette opportunité dans une très courte fenêtre et j’ai senti que c’était le mieux pour moi et ma famille pour relever un nouveau défi. … Vous avez été l’épine dorsale du programme et de ce que vous avez accompli et continuerez de le faire.

Kelly a mené l’école à neuf matchs de bowl au cours de son mandat, ne manquant que pendant la saison 2016 après une fiche de 4-8. L’équipe a une fiche de 11-1 en 2021 avec un match de bowl majeur en attente.

Il est 113-40 de tous les temps à Notre Dame et a le plus de victoires pour un entraîneur dans l’histoire de l’école.