01/05/2022 à 21:31 CET

Le départ de Kieran Trippier est une réalité. L’Atlético de Madrid signera pour les « pies », devenant la première incorporation des nouveaux dirigeants saoudiens de l’équipe, une fois le processus médical passé et Newcastle verse les 14 millions d’euros au club rojiblanco.

Simeone perd l’un des ailiers les plus influents offensivement. Depuis le début de la saison dernière, l’Anglais a participé à 22 reprises qui se sont soldées par des buts en championnat., étant le deuxième meilleur record d’un ailier dans la compétition après le joueur barcelonais Jordi Alba, avec 28.

Trippier, 31 ans, revient en Premier League deux ans et demi après avoir quitté Tottenham Hotspur. En Espagne, il a réussi à conquérir le championnat la saison dernière avec l’Atlético, mais ces derniers mois, il a toujours fait l’objet de rumeurs avec son départ., d’abord à Manchester United puis à Newcastle.

La première signature des nouveaux riches du premier ministre

Les Newcastle ont déjà leur première incorporation, celle du côté Kieran Trippier. Une signature de qualité qui revient en Premier League pour renforcer l’une des pires défenses du championnat. Les ‘Magpies’ ont besoin de bien plus s’ils veulent se sauver de l’incendie et que l’arrivée de l’argent saoudien n’entraîne pas une relégation au Championnat qui serait dramatique.

A l’étage Anthony Martial sonne beaucoup, qui a déjà avoué vouloir quitter Manchester United en raison du manque alarmant de minutes dont il souffre. Il y a beaucoup de concurrence à Old Trafford et Martial le sait. Dans une situation similaire est Jesse Lingard, qui mérite aussi plus de minutesMême si cela donne le sentiment que le bon vieux Lingard peut aspirer à une équipe supérieure compte tenu du niveau qu’il a offert la saison dernière à West Ham United.