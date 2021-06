Les adieux difficiles de LaMarcus : “J’apprends à ne pas être déprimé”

LaMarcus Aldridge devrait se battre pour le ring avec Brooklyn Nets, déjà sans discussion le grand favori du titre NBA 2020-21. Une équipe qui vient d’écraser les Celtics (4-1) et fait désormais face à un défi bien plus complexe en demi-finale Est : les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday. Les trois grands blocs atomiques (Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving), celui qui a lancé un débat sur les règles et l’éthique du rachat quand, alors que les Lakers prenaient Andre Drummond, ils ont pêché Blake Griffin et Aldridge, d’illustres vétérans en quête de gloire .

Mais, à 35 ans, LaMarcus Aldridge n’est pas sur les pistes. Numéro 2 du repêchage 2006, sept fois All Star, deux dans le deuxième meilleur quintette et trois dans le troisième, sa carrière NBA a été prodigieuse. Près de 20 points et plus de 8 rebonds dans un parcours qui a connu ses meilleurs jours aux Portland Trail Blazers (il a été repêché par les Bulls et envoyé en Oregon) entre 2006 et 2015. Puis il a passé six ans chez les San Antonio Spurs, où les jours de grandeur de l’équipe texane s’estompaient, petit à petit. Cette saison, il a raté huit des onze derniers matchs avant la pause du All Star, en raison d’une blessure. Les Spurs en ont remporté six et là où il a joué, Aldridge était un remplaçant pour la première fois depuis son année recrue. Après le All Star, il a convenu avec les Spurs de rester sur la touche pendant qu’ils organisaient son départ.. Le 25 mars, il a accepté son rachat. Les Spurs n’avaient aucune offre pour lui et ont accepté un accord dans lequel le joueur a pardonné 7,2 des 24 millions de dollars qui lui étaient dus.

Trois jours plus tard, il signait pour la portion prorata du minimum vétéran avec les Nets jusqu’à la fin de la saison : un peu moins de 900 000 $. Le 1er avril, il fait ses débuts avec les Nets (11 points, 9 rebonds, 6 passes décisives). Le 10, il dispute son cinquième match avec sa nouvelle équipe… et le 15, il annonce sa retraite. Une agitation dans la NBA. La raison, une irrégularité dans votre rythme cardiaque: “L’une des choses les plus effrayantes que j’aie jamais vécues.” LaMarcus avait joué toute sa carrière conscient de ce problème, mais cette fois il a vu qu’il ne pouvait pas prendre de risques : “Pendant quinze ans, j’ai mis le basket en premier, maintenant je vais mettre ma santé et ma famille en premier.” L’ancien joueur subit le Le syndrome de Wolff-Parkinson-White, une maladie qui produit des tachycardies, et a été sous surveillance médicale stricte tout au long de sa carrière dans la NBA.

Alors voilà, après plus de six semaines officiellement absentes des pistes, il s’est montré sincère dans . avec le journaliste Shams Charania, à qui il a reconnu que la gestion des adieux était une expérience très compliquée : »J’ai été déprimé, j’essaie d’apprendre à faire face sans être sur la piste en compétition, j’apprends à ne pas être déprimé. J’aime toujours le basket. Et j’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à donner. Mais j’essaye de me trouver Quand vous passez de faire ce que vous aimez pendant si longtemps à le perdre du jour au lendemain, c’est un choc. Je savais que c’était la bonne décision et pourtant j’ai eu des discussions avec ma famille, mon manager, les Nets… ils étaient tous à mes côtés et m’ont clairement fait savoir qu’ils allaient m’accompagner dans ma décision. Je n’ai ressenti aucune pression, personne n’a fait quoi que ce soit qui ne soit pas soutenu et compréhensif.

LaMarcus avait retrouvé son illusion et s’était concentré sur son premier titre de champion : «C’était très dur parce que j’étais dans un endroit et une équipe qui m’avait accueilli à bras ouverts. Nous avions un objectif commun, quelque chose à prouver. C’était très amer de devoir arrêter, de ne pas pouvoir jouer tout d’un coup. C’était un groupe sans ego, dans lequel tout le monde est à côté de tout le monde, c’est ce qui rend ce jeu si amusant ».

Son dernier match officiel était un Nets-Lakers dans lequel il ne se sentait pas bien : « J’avais beaucoup à donner à cette équipe. J’ai senti qu’ils avaient besoin de ce que je pouvais apporter, des points dans la zone en attaque et une protection de la jante en défense. J’avais eu ce problème cardiaque toute ma carrière, découvert en 2006, ma première année. Mais contre les Lakers j’ai eu des sensations très étranges, mon cœur battait anormalement, arythmique. Cela ne m’était jamais arrivé. Je n’avais aucun pouvoir, je ne pouvais pas commencer, je ne savais pas ce qui n’allait pas avec moi. Et plus tard, la nuit, j’ai eu une très grosse frayeur. Mon cœur battait d’une manière qu’il n’avait jamais eue. J’ai senti qu’avec toutes les personnes qui dépendent de moi (mes enfants, ma mère…), ça avait été une bénédiction de jouer avec ce problème pendant quinze ans mais ça ne valait plus la peine de le faire ».

Un autre des moments forts de l’interview est son souvenir de Damian Lillard. Aldridge a joué ses neuf premières années NBA avec les Blazers. Il y vit l’arrivée et l’explosion de la base, avec qui il aurait aimé avoir une meilleure relation : « Tu vieillis et tu as plus de sagesse, tu vois les choses plus clair. Et à mesure que vous vieillissez, vous avez moins d’ego, moins les choses vous améliorent. En perspective, j’aurais aimé avoir essayé plus fort d’avoir une meilleure relation avec Dame. Ils nous ont dit beaucoup de choses dans notre environnement. Cela a usé notre relation, mais nous nous entendons beaucoup mieux par la suite. J’aurais aimé qu’on parle plus, qu’on essaie de mieux s’entendre. Il était très jeune et essayait de gagner sa place, et j’avais travaillé très dur pour m’installer dans la mienne. C’est ce que je regrette le plus ».