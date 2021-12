Les adieux du Heinz Field de Ben Roethlisberger ?

La semaine 17 demande une offrande aux dieux du football. Ce qui était autrefois la finale de la saison régulière et la ligne de démarcation entre le succès et l’échec n’est maintenant que l’avant-dernier dimanche de la ligue.

Le calendrier élargi de la NFL signifie que nous aurons la toute première semaine 18, amassant 16 matchs supplémentaires d’action de grille sur le monde à peu près au même moment où le football universitaire a commencé sa préparation pour les entraînements de printemps. Cela donne aux équipes une semaine supplémentaire pour déclarer leurs cas de séries éliminatoires – et avec seulement six places décrochées après Noël, il y a encore beaucoup de discussions à faire.

Cela nous laisse avec une énigme classique lorsqu’il s’agit de choisir des matchs avec de lourdes implications en séries éliminatoires; Quelle valeur accordez-vous au besoin d’une équipe de gagner un match afin de garder ses rêves de séries éliminatoires en vie ? Qu’est-ce qui est plus un facteur de motivation : la chance de gagner une offre de Wild Card pour une équipe qui n’a pas verrouillé sa place ou la chance de gagner un laissez-passer au premier tour pour une équipe qui l’a fait ? Comment les équipes s’adapteront-elles à jouer pour un entraîneur qui semblait destiné à être éliminé le Black Monday ?

C’est beaucoup à considérer avant même de tenir compte des blessures, de l’avantage du terrain, des conditions météorologiques potentielles et de l’équipe qui a été la plus aveuglée par les cas de Covid-19 cette semaine. Heureusement, nous avons ce qui ressemble à une semaine assez crayeuse devant nous. Il n’y a pas un seul match où l’écart est inférieur à trois points. Dix des confrontations de la semaine 17 ont un écart de six points ou plus. Quatre équipes sont favorisées d’au moins une dizaine de points.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons, y compris le célèbre Rhody Scumbag Lock of the Week (maintenant 7-12 sur la saison !). Vous voulez la gamme complète? Ceux-ci peuvent être trouvés ici.

Voici mes choix d’évasion. Toutes les cotes via Tipico.

Choisissez que j’aime le plus



(1-0 la semaine dernière. 10-6 sur la saison, précédemment enregistré à The Post Route)

Colts d’Indianapolis (-320) contre les Raiders de Las Vegas

Il y a beaucoup d’éruptions probables au programme cette semaine. Autant j’aurais aimé laisser tomber les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-1400) contre les Jaguars de Jacksonville ici, cela me semblait un peu bon marché. J’aime ce que ce match devrait faire pour la confiance de Mac Jones, cependant. Les Jags génèrent assez bien la pression mais ont permis une cote de passeur de 100,5 en couverture. C’est une délicieuse opportunité pour un quart-arrière recrue qui risque de s’envoler.

Au lieu de cela, allons-y avec une ligne qui est plus proche qu’elle ne devrait l’être à cause de Covid-19. Carson Wentz est actuellement sur la liste de réserve et devra retourner plusieurs tests négatifs afin de jouer dimanche. S’il ne peut pas y aller, les rênes seront confiées à Sam Ehlinger.

C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’Indianapolis peut gagner ce match avec Wentz, Ehlinger, Philip Rivers ou Peyton Manning au poste de quart-arrière.

Les Raiders apporteront une défense au top 10 pour arrêter Jonathan Taylor, mais nous l’avons déjà vu griller des équipes comme les Patriots, les Bills, les 49ers et les Cardinals sur le terrain. Ils soutiendront cela avec une défense de passe classée au 25e rang, ce qui créera des opportunités pour le QB décevant qui se trouve être en train de lancer des passes cet après-midi. Las Vegas a cédé 295 verges par la passe à Ben Roethlisberger, dont le bras de lancement partage une vitesse de sortie avec un arc et une flèche Nerf.

Même si Wentz/Ehlinger/Jim Harbaugh/qui que soit la poussière des Colts pue, cela pourrait ne pas avoir d’importance. Les Raiders ont une fiche de 2-4 lorsqu’ils ont cédé moins de 190 verges par la passe nettes et 4-7 lorsqu’ils ont cédé plus de 90 au sol. C’est une combinaison terrible pour une équipe confrontée à l’attaque au sol des Colts à Indianapolis.

Choisissez j’ai trop réfléchi, donc vous devriez probablement le faner



(0-1 la semaine dernière, 8-8 sur la saison)

Cleveland Browns (-180) contre les Steelers de Pittsburgh

Deux équipes désespérées et des rivaux acharnés s’affrontent par une nuit froide après un week-end pluvieux qui a probablement transformé le gazon perpétuellement mâché de Heinz Field en une tourbière. Les Steelers ont l’avantage du terrain et une foule qui traitera ce match aux heures de grande écoute comme sa dernière chance de voir Ben Roethlisberger – probablement parce que cela sonne certainement comme ça :

Ah, merde. D’accord, changeons-le.

Pittsburgh Steelers (+145) contre les Cleveland Browns

Pittsburgh a une tonne de problèmes en 2021. Roethlisberger ne peut pas jouer en aval. La ligne offensive pue. La défense s’est effondrée comme le stock de fournisseur de fantasy quotidien.

Les Browns ont leurs propres problèmes, y compris un quart-arrière limité et le sentiment persistant que les dieux du football ne les ont construits que pour briser leurs fans plus brutalement et efficacement (ce qui expliquerait l’épidémie de Covid-19 qui a transformé ce qui aurait probablement été une victoire décisive sur les Raiders en une défaite lors de la semaine 15). Quelle meilleure façon de tordre le couteau que de réduire leurs minces chances en séries éliminatoires – et de garder les Steelers en vie – avec une défaite de la semaine 17? Sinon, comment une saison qui a commencé avec ce genre de confiance irrationnelle pourrait-elle:

peut-être la fin pour Cleveland?

Choisir les Steelers n’est pas une indication de leur talent ou de leurs capacités, c’est une reconnaissance des systèmes tourbillonnants sur le point de s’abattre sur l’ouest de la Pennsylvanie et de déclencher une tempête d’ordures parfaite et dégoûtante. Les Browns sont la meilleure équipe. Ils devraient gagner ce match. Mais presque tous les facteurs hors terrain semblent jouer en faveur de Pittsburgh.

Eh bien, attendez, sauf celui où Myles Garrett nous a peut-être en quelque sorte dit qu’il prévoyait de désactiver physiquement Ben Roethlisberger.

Merde. Je ne peux pas parier contre un meurtre rituel.

Cleveland Browns (-180) contre les Steelers de Pittsburgh

Non, non, ne le fera pas. Garrett n’est qu’un homme. Un homme qui pourrait avoir cinq sacs lundi soir, mais ce serait une situation extrêmement Cleveland pour un talent All-Pro de briller pendant que le reste de son équipe s’effondre autour de lui. C’était essentiellement le nœud de toute la carrière de Joe Thomas.

Retournons-le à nouveau.

Pittsburgh Steelers (+145) contre les Cleveland Browns

Ouais, c’est le billet. D’ailleurs, qui suis-je pour tenter les dieux du foot ? J’ai vu ce qu’ils ont fait aux Browns. Je vais bien.

Choix bouleversé que j’aime le plus



(1-0 la semaine dernière, 7-9 sur la saison)

Ravens de Baltimore (+155) contre les Rams de Los Angeles

En regardant les quatre dernières semaines, ce choix semble très, très stupide. Les Rams ont redressé leur navire après un mois de novembre sans victoire, avec une fiche de 4-0. Les Ravens ont couru dans la direction opposée, avec une fiche de 0-4 avec trois défaites contre des rivaux de division.

Mais ce jeu est une bataille de qui en a le plus besoin. Los Angeles a décroché une place en séries éliminatoires et aurait 58% de chances de remporter la NFC West même avec une défaite lors de la semaine 17. Baltimore risque de se retirer complètement de la course éliminatoire. L’homme capable de changer tout cela, l’ancien MVP Lamar Jackson, devrait faire son retour après avoir raté la majeure partie des trois dernières semaines.

L’entorse à la cheville de Jackson n’est pas à 100%, ce qui est une déclaration effrayante pour un quart-arrière dont le jeu est décidément lourd, mais surtout quand il doit affronter Aaron Donald pendant 60 minutes. Bien que son curriculum vitae en séries éliminatoires soit mince, les dernières semaines de la saison régulière sont généralement celles où il a fait son meilleur travail. Il n’a jamais perdu un match en tant que partant après la semaine 13 dans la NFL, ce qui a conduit les Ravens à des offres consécutives en séries éliminatoires.

Perdre contre les Rams mettrait fin à ces deux séquences. Bien qu’il ait peut-être été précipité à l’entraînement, il le fait parce qu’il sait que la saison est en jeu. Il a été élevé pour répondre à des enjeux élevés comme ceux-ci dans le passé; sa note de passeur de 112,4 au cours des quatre dernières semaines de la saison est plus élevée que toute autre séquence de quatre matchs de sa carrière.

Los Angeles est sur un circuit de quatre matchs, mais la seule équipe qu’il a battue dans cette séquence actuellement en position de play-off est les Cardinals en chute libre. Jouer à Baltimore, à Baltimore, est une proposition difficile. La défensive des Ravens au cinquième rang devrait être en mesure de gérer le jeu de course des Rams. La question est maintenant de savoir si Matthew Stafford peut ralentir sa descente vers un « quart-arrière inférieur à la moyenne » à temps pour profiter du secondaire qui fuit de Baltimore.

Je parie contre.

Je cours également avec une logique similaire pour les Chiefs-Bengals. Cincinnati est à domicile au milieu d’une bagarre en séries éliminatoires contre la seule équipe qui a remporté sa division dans l’AFC. Si les Bengals ne volent pas contre Kansas City, cela nous dira tout ce que nous devons savoir sur leurs chances en séries éliminatoires.

L’écluse de la semaine du Rhode Island Scumbag



La semaine dernière : 1-1. Année à ce jour : 7-12 (.368)

Les Packers n’ont pas pu mettre les Browns à l’écart après avoir pris une avance de 24-12 à Noël, faisant sauter leur couverture dans le processus. Heureusement pour notre Scumbag résident, ses Patriots se sont étouffés contre les Bills pour le ramener à .500 la semaine. Petites victoires !

Voici les choix de cette semaine :

Jacksonville Jaguars (+14,5), Detroit Lions (+6,5) et peut-être les Miami Dolphins (+3,5)

Une grande ardoise d’outsiders ! Voici pourquoi:

J’aime Jax et Detroit ce week-end. Je vais voir ce que font les lignes. J’aime Miami aussi. J’ai pensé que les Pats étaient surestimés toute l’année et Detroit sous-estimé. J’aime juste la façon dont Miami a joué. Je verrai où va l’action dimanche et je prendrai une décision alors.

Assez raisonnable. Les Jags n’ont pas perdu par deux touchés en près de deux semaines et les Lions pourraient avoir à nouveau la légende de l’Est du Kentucky Tim Boyle au poste de quart-arrière. Prendre les points sur les deux crée beaucoup d’espace tampon et, à tout le moins, rend deux matchs horribles regardables. Je suis dedans.

Bière de la semaine : Porter de la coupe PB de la brasserie Stevens Point



Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

La semaine dernière, j’ai plongé dans la collection Cookie Tin d’O’Fallon et j’ai trouvé une bière à la crème de gaufrettes à la vanille assez décente et une bière au beurre de cacahuète assez horrible. Je ne laisse pas cela me dissuader de bières dessert ou de noix, cependant. Je vais revenir par défaut à quelque chose que je sais – eh bien, pense – ne me laissera pas tomber. Porteur de coupe PB de la brasserie Stevens Point.

Point est une présence établie de longue date dans le Wisconsin qui existe depuis plus de 170 ans, mais n’a pas le cachet national de Leinenkugel, car il appartient toujours à des locaux et principalement à la région. Leur bière phare, Point Special, est pour la plupart inoffensive au même titre que Schlitz ou Blatz. Heureusement, la brasserie s’est récemment diversifiée pour créer une liste assez solide (et longue) d’extensions de marque qui sont généralement jolies :

a) fiablement bonne, si rarement excellente

b) pas cher

Ce sont deux atouts majeurs dans mon livre, même si ma bière préférée, la Nude Beach Summer Wheat, n’est plus en production. Je suis un grand fan des porters en premier lieu – une excellente bière brune pour les grands hivers sombres – alors quand j’ai vu que Point avait une variante de tasse de beurre de cacahuète (introduite pour la première fois en 2019), j’ai sauté sur l’occasion… pour finir par la boire et faites-en la bière de la semaine.

Craquer la bière remplit la pièce d’un parfum chocolaté. En se rapprochant de la coulée, on découvre le beurre de cacahuète crémeux au milieu. Si vous commandez ceci au milieu d’une tournée au bar et oubliez ce qui est quoi, vous pourrez le retirer de la gamme en disant au monde « le mien est celui qui sent le bonbon d’Halloween ». Vous savez, comme un vrai savant de la bière.

La première gorgée apporte cette douceur, mais avec une épine dorsale bien maltée et torréfiée. Il y a un bel équilibre entre les deux ; s’il était trop dominant sur le côté sucré, je taperais probablement à mi-chemin. S’il était trop amer, il aurait le goût d’un bonbon d’Halloween périmé laissé sur le tableau de bord d’une Civic 93. Évidemment, il y a une ligne fine pour marcher là-bas, mais le style porter et le malt lourd rendent un peu plus difficile de virer la tête la première dans le désastre.

La saveur commence à s’estomper un peu à mesure que la bière se réchauffe, la rendant un peu… mince ? Je pense que mon problème avec les porteurs (et la plupart des bières brunes) est que je veux qu’ils soient lourds tout au long même lorsqu’ils ne sont pas censés l’être. Comme cette couleur sombre déclenche un instinct de lézard dans mon cerveau qui dit « cette chose vaut mieux verser comme de l’huile à moteur ». Je blâme Guinness, ou du moins la publicité de Guinness, qui a toujours été à des années-lumière meilleure que le produit réel.

Quoi qu’il en soit, le goût général est sec comme l’enfer dans le bon sens, bien qu’il interfère un peu avec cette douceur après un certain temps. C’est assez crémeux pour un porter, ce qui me fait me demander quel serait le goût d’une bière nitro. Je l’aime beaucoup, même si ce soir, j’intercale quelques grains de céréales dans mon alimentation pour ne pas surcharger de douceur et me donner des ivrognes. Saviez-vous qu’ils appellent leurs grands garçons Big Friendlies ?

Aimer.

