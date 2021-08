Les adieux émouvants à Pau Gasol de deux de ses anciens coéquipiers

Le monde du basket rend hommage à l’une des légendes de ce sport. Pau Gasol Il a joué son dernier match avec l’équipe espagnole et bien que l’adieu ne puisse pas être celui rêvé dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021, le pivot a gagné l’affection et la reconnaissance de tous. Les réseaux sociaux fument de mots de remerciement et ceux d’Alex Mumbrú et José Manuel Calderón, deux hommes qui ont partagé Pau l’âge le plus d’or de l’équipe nationale, ont été très spéciaux.

–❤️ Les adieux de @JMCalderon, @ AlexMumbru15 et @PacojoSER à @PauGasol au @Carrusel Olímpico : – “Je veux vous remercier” – “C’est un jour triste” – “Nos coeurs rétrécissent, il était le meilleur” pic.twitter.com/FnooslcfeL – Carrousel sportif (@carrusel) 3 août 2021