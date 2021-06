Les adieux prématurés de Muguruza à Roland-Garros

31/05/2021 à 21:13 CEST

Garbiñe Muguruza, douzième tête de série à Roland Garros, a été prématurément éliminé du Grand Chelem de Paris après avoir succombé au jeune Marta Kostiuk par 6-1 et 6-4.

L’hispanique vénézuélienne n’était pas à 100%, elle n’a jamais été physiquement bien ni à l’aise sur le terrain contre une rivale qui proposait un tennis très agressif qui ne laissait pas Garbiñe penser à trouver des solutions.

Muguruza, arrivé à Paris avec seulement cinq matchs au sol après une blessure à la jambe qui l’a empêché de jouer à Madrid, avait même besoin de soins médicaux pour régler certains problèmes dans son dos alors qu’il venait de perdre le premier set par un convaincant 6-1. .

Mieux dans le deuxième set

Il semblait que la joueuse de tennis espagnole s’était rétablie après quelques premiers points où elle offrait des services faibles et une expression corporelle qui augurait de mauvais présages, et a réussi à obtenir 3-1 après une pause à une Kostiuk qui était en colère contre elle-même pour ses erreurs non forcées.

Une jeune femme ambitieuse

Mais l’Ukrainienne, âgée de seulement 18 ans, n’allait pas manquer l’occasion de sa vie de surmonter le premier tour d’un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière et avec deux pauses consécutives et en défendant son service, elle a remporté le match après Garbiñe. sauvé deux balles de match.

C’est la première fois que Muguruza tombe au premier tour à Roland Garros, où en 2016 il a remporté le titre et où l’année dernière il a atteint le troisième tour.

Le prochain défi de l’hispanique vénézuélienne sera Wimbledon, où elle a également remporté le titre en 2017.