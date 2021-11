Les administrateurs de Boeing conviennent d’un règlement de 237,5 millions de dollars sur la surveillance de la sécurité du 737 MAX

Boeing a déclaré que les contrats avec l’armée américaine assureraient la poursuite du programme Harpoon jusqu’en 2026 et redémarreraient la ligne de production SLAM ER

Les administrateurs actuels et anciens de la société Boeing Co (BA.N) ont conclu un règlement proposé de 237,5 millions de dollars avec les actionnaires pour régler un procès concernant la surveillance de la sécurité de l’avion 737 MAX par le conseil d’administration, selon des documents publiés vendredi.

Après deux accidents mortels de 737 MAX en l’espace de cinq mois en 2018-19 qui ont fait 346 morts, l’avion le plus vendu de Boeing a été cloué au sol pendant 20 mois et remis en service après que l’entreprise eut apporté d’importantes améliorations aux logiciels et à la formation.

L’accord proposé, qui est déposé au Delaware Chancery Court vendredi soir et a été confirmé par Boeing, nécessitera l’élection d’un administrateur supplémentaire avec une expertise en aviation/aérospatiale, en ingénierie ou en surveillance de la sécurité des produits dans un délai d’un an.

Le contrôleur de l’État de New York, Thomas P. DiNapoli et la Fire and Police Pension Association of Colorado, les principaux plaignants, ont déclaré que le règlement, s’il est approuvé, constituera le plus grand recouvrement monétaire dans le cadre d’une action en justice intentée devant les tribunaux du Delaware pour des allégations selon lesquelles les administrateurs n’ont pas réussi à se protéger contre le risque de préjudice.

Le conseil d’administration de Boeing « a manqué à sa responsabilité fiduciaire de surveiller la sécurité et de protéger l’entreprise, ses actionnaires et ses clients contre les pratiques commerciales dangereuses et a admis une conduite illégale », a déclaré DiNapoli. « Nous espérons, à l’avenir, que les réformes convenues dans cet accord aideront à protéger Boeing et le public volant contre de futures tragédies et commenceront à restaurer la réputation de l’entreprise. »

L’accord prévoit que le conseil d’administration de Boeing soit toujours tenu d’avoir au moins trois administrateurs ayant une expérience en matière de sécurité, selon la proposition, qui doit être approuvée par un juge pour devenir définitive.

En vertu de l’accord, Boeing modifierait ses statuts pour exiger la séparation des postes de PDG et de président du conseil d’administration, créerait pour au moins cinq ans un programme d’ombudsman pour fournir aux employés de Boeing effectuant des travaux de certification d’avions pour la Federal Aviation Administration un moyen d’augmenter le travail. préoccupations connexes.

Le règlement exigerait également que Boeing fournisse des rapports publics annuels sur les améliorations liées à la sécurité mises en œuvre par l’avionneur depuis les catastrophes aériennes MAX.

La pénalité financière doit être payée par les assureurs à Boeing, selon les documents, moins jusqu’à 29,7 millions de dollars en frais juridiques et dépenses pour les avocats des actionnaires.

Les administrateurs actuels et anciens de Boeing n’admettent pas d’actes répréhensibles et affirment qu’ils agissaient dans le meilleur intérêt de Boeing et de ses actionnaires, selon le règlement.

En septembre, le tribunal du Delaware a décidé que les actionnaires de Boeing pouvaient porter plainte contre le conseil d’administration, affirmant que le premier crash du 737 MAX était un « drapeau rouge » concernant un système de sécurité connu sous le nom de MCAS « que le conseil d’administration aurait dû tenir compte mais ignorer à la place ».

Les crashs ont coûté à Boeing quelque 20 milliards de dollars. Boeing a accepté un accord de poursuites différées avec le ministère américain de la Justice en janvier, comprenant 2,5 milliards de dollars d’amendes et d’indemnisations résultant des accidents du 737 MAX.

Boeing a confirmé le règlement et a déclaré que « Boeing a pris des mesures importantes pour renforcer et renforcer notre engagement envers la sécurité aérienne » depuis les accidents.

Le règlement, a-t-il ajouté, « s’appuie sur ces actions avec des réformes supplémentaires de surveillance et de gouvernance qui feront progresser davantage la sécurité et la qualité dans le travail que nous faisons ».

Le conseil d’administration de Boeing comprend les ajouts récents du lieutenant-général à la retraite Stayce Harris, qui compte plus de 10 000 heures d’expérience en tant que pilote d’avions Boeing ; et David Joyce, qui a dirigé GE Aviation de 2009 à 2020.