Les administrateurs de la succession DMX annoncés après une longue décision

Crédit photo : Mika/CC par 3.0

Les co-administrateurs temporaires du domaine DMX ont été annoncés.

DMX est décédé plus tôt cette année sans testament. Son domaine sera géré par son ex-femme Tashera Simmons et ses fils aînés issus de ce mariage – Xavier Simmons, Sean Simmons et Tacoma Simmons. Les trois fils ont demandé à devenir administrateurs de sa succession.

« Ils géreront désormais exclusivement les affaires de la succession de leur défunt père », indique le communiqué de la succession. «La succession a retenu les services de l’avocat du divertissement Ron Sweeney de Ron Sweeney and Company pour gérer exclusivement toutes les questions liées au divertissement. L’avocat de la succession, Herb Nass est l’avocat de la succession d’Earl ‘DMX’ Simmons et les fils en tant que co-administrateurs.

La fiancée DMX Desiree Lindstrom a vu sa demande d’administrateur de la succession refusée par un juge. Les filles de DMX issues de relations séparées ont également déposé une pétition. Un autre enfant est également apparu, prétendant être le 15e enfant – Raven Barmer-Simmons de Géorgie.

«La prochaine grande chose est de déterminer qui sont les siens légitimes. La succession va demander à tout le monde de prouver la paternité par des tests ADN. Tous les enfants légaux de DMX auront droit à une part égale de sa succession », a déclaré l’avocat de la succession.

Les documents judiciaires évaluaient la succession à un peu moins d’un million de dollars. Des documents de l’équipe juridique de sa fille révèlent que le rappeur valait moins de 50 000 $ à sa mort. Mais DMX a laissé derrière lui une discographie intemporelle, dont la valeur augmentera avec le temps.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est décédé à l’âge de 50 ans le 9 avril d’une crise cardiaque. Son premier album posthume, Exodus est sorti le 28 mai chez Def Jam Records. Le LP a présenté des apparitions d’invités de nombreux amis de DMX, dont Jay-Z, Nas et Snoop Dogg. L’album porte le nom de son fils de cinq ans avec sa fiancée qui s’est vu refuser le rôle d’administrateur de sa succession.