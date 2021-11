Les administrateurs de Yale sont plus nombreux que l’ensemble de ses inscriptions au premier cycle – RedState

Si vous vous interrogez sur l’état du gonflement bureaucratique en Amérique – et, en particulier, dans l’éducation – ne cherchez pas plus loin que l’Université de Yale.

Comme indiqué sur la page des faits « En chiffres » de l’école, le nombre d’étudiants et de professeurs se compare ainsi :

Étudiants de premier cycle: 4 664 Membres du corps professoral : 4 962

Et selon le Yale Daily News :

Administrateurs : 5 066

En revanche, les métriques de l’Université d’Auburn :

Étudiants de premier cycle: 24 505 La faculté: 1 426 Administratif/Professionnel : 2 446

« Au cours des deux dernières décennies », rapporte l’article de Yale, « le nombre de cadres et de professionnels… a augmenté trois fois plus vite que le nombre d’étudiants de premier cycle.

Et huit membres du corps professoral s’expriment.

Ils insistent sur le fait que, selon YDN, la taille de l’administration « impose des coûts inutiles, interfère avec la vie des étudiants et l’enseignement du corps professoral, répartit le fardeau du leadership et ajoute une réglementation excessive ».

Dans un e-mail au point de vente, le professeur d’anglais Leslie Brisman a proposé une solution : se débarrasser d’un doyen ou vice-président chaque année.

Leslie a remarqué que cela ne s’est pas tout à fait produit :

« [I]il m’a semblé que [President Peter Salovey] a créé un poste administratif de niveau supérieur par mois.

Certains blâment Washington sur le ballonnement des campus de cross-country.

Selon un rapport de l’American Council on Education, rien qu’en 2013 et 2014, le ministère de l’Éducation des États-Unis a ajouté de nouvelles règles et réglementations sur 10 nouveaux ensembles de problèmes, notamment des subventions, des prêts et des délits sur les campus. Le rapport détaille en outre que, selon les données du Mercatus Center de l’Université George Mason, « le nombre d’exigences fédérales imposées aux collèges et universités a augmenté de 56% entre 1997 et 2012 ».

Mais le professeur de droit de l’Université du Colorado, Paul Campos, considère cette excuse comme de la foutaise.

Comme l’a déclaré YDN, il suppose que « le principal moteur a été le désir des administrateurs d’accumuler du pouvoir et de l’influence au sein de leurs institutions ».

En savoir plus sur le professeur de science politique de Yale, James Scott :

« Une [cause] c’est la formidable augmentation des revenus générés par ces universités qu’il faut plus ou moins dépenser. Cela signifie qu’à mesure que les revenus augmentent, il faut trouver des moyens de les dépenser. Et l’un des moyens les plus naturels d’augmenter les dépenses est d’augmenter l’administration, la taille de celle-ci et la rémunération des principaux administrateurs en particulier. »

David Bromwich, qui enseigne l’anglais à l’école, attribue l’obésité administrative à l’ego académique : Yale s’efforce de s’imposer comme la Mecque de la recherche et une « entreprise innovante ».

« L’image de soi gonflée nécessite une surveillance élargie, et les administrateurs sont les surveillants. »

Mais la doyenne adjointe des affaires étudiantes, Hanna Peck, a une défense contre la dilatation des employés de bureau :

« Les étudiants ont toujours demandé plus de soutien en santé mentale sur le campus et nous sommes ravis de pouvoir le leur fournir. »

Sonne juste.

Bien sûr, Yale est une institution privée ; mais cela me semble révélateur de ce qui se passe dans l’éducation en général.

Certains ajouts professionnels, bien sûr, sont des compliments de notre état d’éveil.

Comme je l’ai couvert cette semaine, la Southern Illinois University – qui s’est déclarée une organisation complètement « antiraciste » – emploie un directeur de la diversité et vice-président pour l’antiracisme, la diversité, l’équité et l’inclusion.

Pour autant que je sache, les écoles ne sont pas exactement axées sur les universitaires traditionnels :

Le président de l’université envoie une lettre annonçant la priorité absolue de l’école : la justice raciale et l’équité https://t.co/ZmmTyT7BvU – RedState (@RedState) 6 janvier 2021

Plus de cas concrets :

Un collège propose le cours «#AbolishThePolice», affirme que l’Amérique a le «taux le plus élevé» d’inconduite policière au monde

Wokeness Whips Whiteness: le New Hampshire College propose un baccalauréat en «antiracisme»

L’université annonce le programme « Justice raciale, équité et inclusion », préparant les étudiants à « réussir » au gouvernement

Faire l’histoire : l’université d’État repousse la suffragette bien-aimée pour le centre « féministe, queer et transgenre »

L’université lance un centre de justice raciale, finance des initiatives non blanches et propose une « masterclass en militantisme »

L’Université de Floride lance un programme menant à un diplôme pour former des militants de la « justice sociale »

Il me semble que nous nous sommes éloignés de la fonction roues-à-la-route.

Il n’y a pas si longtemps, les gens se sont formés pour la même raison que d’autres se sont formés au soudage.

De l’enseignement à la scolarisation, nous semblons avoir sauté le requin en ce qui concerne l’application pratique.

À l’heure actuelle, les gens vont à l’université pour absorber des idées qui n’ont aucune valeur perceptible dans le monde réel. Nous vivons à une époque de symbolisme.

D’actes vides.

Jetez un œil à la culture – les élites du divertissement soutiennent le socialisme tout en menant une vie capitaliste indulgente.

Ceux qui pestent contre l’abus d’énergie affrètent des jets privés.

Le récent sommet planétaire sur l’environnement s’est tenu en personne – tout le monde dans cette pièce se prononçant contre les voyages énergivores… a voyagé inutilement.

Les rues adjacentes autour de la #COP26 sont encombrées de voitures et de camionnettes avec chauffeur, dont beaucoup avec leurs moteurs au ralenti. Look intéressant pour une conférence sur le climat. pic.twitter.com/9NO83ydN0w – Ciaran Jenkins (@C4Ciaran) 1er novembre 2021

Notre monde est une université éveillée.

Et un gaspillage.

Mais ainsi va le progrès.

Peut-être que le vent va tourner — dans l’éducation et, au-dessus de cela, le gâchis bureaucratique que nous appelons le gouvernement.

Jusque-là, si vous vous lancez dans l’enseignement secondaire, voyez si vous pouvez trouver une école proposant une majeure appelée « Administrateur de collège ».

Dans quatre ans, Yale devrait être heureux de prendre votre candidature.

-ALEX

ATTN : RedState propose un accord sans précédent sur les abonnements VIP.

Pour ceux qui aiment le contenu et l’argent, inscrivez-vous maintenant et obtenez 40% de réduction avec le code 2022.

Pour ceux qui n’aiment que le contenu, mes condoléances pour les économies à durée limitée.

Dans tous les cas, CLIQUEZ ICI.

Voir plus de contenu de moi :

La légende de la comédie John Cleese annule la liste noire de Cambridge suite à une blague sur Hitler

Le professeur Razes the Evil of Writing Rules, Whacks White Supremacy by Gonging Grades

Le Vermont entre dans l’histoire et commence à distribuer des préservatifs aux enfants de 12 ans

Retrouvez tous mes travaux RedState ici.

Merci pour la lecture! S’il vous plaît sonnez dans la section Commentaires ci-dessous.