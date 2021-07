Les admirateurs s’unissent pour faire l’éloge de Jackie Mason

La mort, samedi (24), du maître comédien Jackie Mason a suscité de nombreux éloges de la part de ses pairs et admirateurs, faisant l’éloge de l’un des maîtres de l’ancien circuit de comédie “Borscht Belt” de l’État de New York. Mason est mort au mont. Sinai Hospital à Manhattan à l’âge de 93 ans.

“J’ai emmené mes parents voir Jackie Mason à Broadway deux fois”, a écrit Jason Alexander sur les réseaux sociaux. «Je ne les ai jamais vus rire plus fort. Une bande dessinée d’une autre époque mais l’une des meilleures. Henry Winkler a posté: “Vraiment l’une des émissions les plus drôles que j’ai jamais vues… jamais… merci Jackie et maintenant vous pouvez faire rire le ciel.”

Mason est devenu connu pour l’esprit vif de ses monologues, souvent pleins d’indignation amusée, y compris des observations telles que : « Mon grand-père a toujours dit que je ne devrais pas surveiller mon argent. Que je devrais surveiller ma santé. Alors que je surveillais ma santé, quelqu’un a volé mon argent. C’était mon grand-père. Une autre phrase préférée était : « Quatre-vingt pour cent des hommes mariés trichent en Amérique. Les autres trichent en Europe.

Ses succès à Broadway comprenaient des spectacles tels que Le monde selon moi ! (qui a remporté les Tony et Emmy Awards) et Politically Incorrect, et sur le grand écran, il a joué dans des films tels que The Jerk et History of the World, Part I. Plus tard, le public a également connu Mason comme la voix du père de Krusty le clown, le rabbin Hyman Krustofski. dans un épisode de 1991 des Simpsons qui lui a valu un Primetime Emmy Award pour la meilleure voix off. Il a joué le rôle dans neuf épisodes ultérieurs.

La longue et distinguée carrière de Mason dans le stand-up a ses origines au milieu des années 1950, et il avait forgé un acte lucratif dans les clubs de New York au début des années 1960. Cela a été grandement amélioré lorsqu’il est devenu un incontournable à la télévision, dans les émissions du réseau dirigées par Steve Allen, Perry Como, Doyen Martin, et d’autres.

À partir de 1961, Mason est devenu un habitué du Ed Sullivan Show, avec des engagements de retour tout au long des années 1960. Une édition de 1966 l’avait à l’affiche des Herman’s Hermits, d’autres en 1968 avec Gladys Knight and the Pips puis Springfield poussiéreux.

À une époque où les enregistrements de comédies en direct étaient extrêmement populaires et apparaissaient fréquemment aux côtés des best-sellers pop de l’époque, les trois premiers LP de Mason ont été publiés par Verve Records. Le premier d’entre eux, I’m The Greatest Comedian In The World Only Nobody Knows It Yet, lui a valu son meilleur classement américain en 1962. Il a été suivi par I Want To Leave You With The Words Of A Great Comedian et Great Moments. De la Comédie.