Les admissions à l’Université de Delhi commenceront le 2 août, l’université devant suivre les critères de sélection

Les inscriptions commenceront le 2 août, tandis que la dernière date pour postuler est le 31 août. (Photo gracieuseté : IE)

Les admissions aux cours de premier cycle de l’Université de Delhi pour la session académique 2021-2022 seront basées sur le mérite, comme les années précédentes, a confirmé l’administration. Les inscriptions débuteront le 2 août, tandis que la dernière date pour postuler est le 31 août. Tout le processus d’admission, de l’inscription au paiement des frais, se fera en ligne, comme l’année dernière.

Les autorités universitaires avaient précédemment déclaré qu’il était probable que les admissions seraient basées sur une liste de coupure, mais ont également réitéré leur engagement envers le test d’entrée commun des universités centrales. Le test est désormais exclu pour cette année.

Rajeev Gupta, le président de l’université pour les admissions, a déclaré qu’ils suivraient la pratique de l’année dernière des seuils d’admission aux programmes de premier cycle basés sur le mérite, ajoutant que les modalités de décision des seuils étaient en cours d’élaboration par la branche d’admission est avec directeurs de collèges. Gupta a également déclaré que le changement des critères d’évaluation du CBSE ne retarderait pas l’annonce des limites de l’université.

De plus, l’inscription aux cours de troisième cycle et à ceux du test d’entrée du DU, qui sera mené par l’Agence nationale de test, commencera le 26 juillet et culminera le 21 août, a déclaré le vice-chancelier par intérim PC Joshi. L’admission aux cours de doctorat et de maîtrise suivra également ce calendrier.

Gupta a déclaré que l’université avait décidé de conserver la structure gratuite et les critères d’éligibilité de l’année dernière, en gardant à l’esprit la commodité des étudiants au milieu de la pandémie de Covid-19. Les admissions dans le quota d’activités sportives et périscolaires se feront également en ligne comme l’année dernière et, au lieu d’épreuves, se feront sur certificats. Le seul changement est que les candidats auront la possibilité de télécharger les certificats des quatre dernières années et pas seulement l’année dernière.

Joshi a ajouté que l’université faisait de son mieux pour assurer un processus d’admission sans heurt. Pour s’en assurer, l’université envisage de remanier son site Web d’admission et de le rendre plus interactif. Gupta a déclaré qu’il y avait des plans pour des webinaires et des vidéos de tutoriel pour les candidats pendant le processus.

Le membre du comité des admissions, Sanjeev Singh, a déclaré que toutes les informations seraient mises à jour sur le site Web des admissions dès que possible. Des services d’assistance sous forme de chatbots et d’e-mails seront disponibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux questions, a-t-il déclaré.

