Les adolescentes qui ont assassiné le chauffeur d’Uber Eats ne faisaient que faire un tour de joie, affirme Juan Williams – RedState ⋆ .

Dans l’épisode de lundi de The Five, le groupe a discuté du meurtre de Muhammad Anwar, un chauffeur d’Uber Eats qui a été victime d’un détournement de voiture / meurtre par deux adolescentes à Washington, DC il y a près d’une semaine. Juan Williams (choc) a pris la place du maire de DC, Muriel Bowser, qui a envoyé un tweet sourd sur la façon d’éviter les détournements de voiture dimanche avant de le supprimer (comme Bonchie l’a couvert).

Juan Williams de Fox News à propos des deux adolescentes accusées du meurtre du chauffeur d’Uber Eats Muhammad Anwar: «Je ne pense pas qu’ils avaient l’intention de tuer qui que ce soit. Ils cherchaient à faire un tour de joie. Cela s’est mal passé, hors de contrôle et s’est soldé par une grave tragédie. » pic.twitter.com/lB0yiZ3LYq – Appelant quotidien (@DailyCaller) 29 mars 2021

Non seulement Williams a pris pour Bowser, mais il a rejoint le choeur de CNN pour excuser le comportement des filles.

L’échange a commencé lorsque Waters a demandé: «Comment cette histoire peut-elle avoir plus de couverture?» Williams a répondu:

Gee, je peux vous dire – ce n’est pas que je dirais que c’est en haut de la page d’accueil ou en tête pour tout le monde à Washington, mais les gens en parlent, Jesse.

En quoi cela ne préoccupe-t-il pas quiconque a regardé la vidéo? Williams a poursuivi:

Je pense en partie ce que c’est, c’est que vous avez – c’est tragique. Je veux dire, vous avez ces adolescentes. Je veux dire, ce sont de petits enfants. Ce ne sont pas des gangsters. Ce ne sont pas des criminels endurcis. Je ne pense pas qu’ils avaient l’intention de tuer qui que ce soit. Ils cherchaient à faire une balade, et cela a tout simplement mal tourné, est devenu incontrôlable et s’est soldé par une grave tragédie. Je veux dire, c’est incroyable. Leurs vies sont ruinées –

Attends quoi? Ce ne sont pas de petits enfants. Ils sont assez vieux pour savoir que lorsqu’un téléphone portable était laissé dans la voiture, ce téléphone pouvait conduire les enquêteurs dans leur direction, ils étaient donc plus préoccupés par les preuves laissées sur place que le grand-père mourant sur le trottoir. Ils sont assez vieux pour apporter un taser dans leur après-midi à la recherche d’une balade. Et oh, non, leurs vies sont ruinées …

Williams a continué à parler (alors qu’il n’aurait pas dû):

Et cet homme est mort. Je veux dire, c’est comme, vous savez, des enfants qui trouvent des armes dans la maison de leurs parents. Je ne sais pas quoi dire, Jesse. C’est affreux. C’est une situation terrible.

Ce n’est en aucun cas comme des enfants qui trouvent des armes dans la maison de leurs parents, Juan. Les enfants trouvent une arme à feu dans la maison de leurs parents et, espérons-le, n’appuient pas sur la gâchette, mais s’ils le font, ce n’est pas intentionnellement, ni l’intention de prendre la vie d’un autre. C’est par ignorance et par curiosité. Rien dans cet incident n’est par ignorance ou par curiosité. Si vous regardez la vidéo, après qu’Anwar ait plaidé avec les filles et ait dit aux passants qu’il s’agissait d’un vol, les filles se sont précipitées. Après que le corps d’Anwar et la porte du conducteur se soient violemment écrasés contre un poteau à côté de la route, le conducteur accélère jusqu’à l’intersection en T avant de tourner et de s’écraser. Ce n’est pas un accident. Il y a au moins trois moments où les filles auraient pu s’arrêter.

Ahh, maintenant au tweet du maire.

En ce qui concerne le tweet du maire, encore une fois, regardez, je pense que ce que nous avons vu ces derniers mois est une augmentation des détournements de voiture, des vols de voitures, dans ce domaine, et donc pour qu’elle dise être prudente, je ne pense pas que c’était la mauvaise note, comme vous le suggérez. Peut-être que vous vouliez l’entendre condamner les enfants. Je ne sais pas. Je pense qu’il est bon que nous soyons tous prudents alors que nous constatons une augmentation de ce type de crime.

Oui, nous voulions l’entendre condamner les «enfants». Et pourquoi voyons-nous une augmentation de la criminalité, Juan? Examinons CELA.

Savez-vous ce qui manquait d’autre dans les commentaires de Juan? Tout type de dégoût pour ce qui s’est passé ou de chagrin pour la famille d’Anwar. Au-delà de méprisable.