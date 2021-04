Les adolescents de TikTok qualifient le timbre de clochard comme “ usine industrielle ”

Les adolescents de TikTok font rôtir le groupe de punk rock Tramp Stamp pour être des usines industrielles – voici pourquoi.

Les gens à travers les médias sociaux se sont regroupés pour trouver les origines du groupe qui ne cessait de réapparaître. Une usine de l’industrie dans l’industrie de la musique est un artiste avec le soutien de l’étiquette qui se présente comme self-made. Après quelques recherches intelligentes, les adolescents de TikTok ont ​​trouvé des liens étroits avec le Dr Luke – Lukasz Gottwald.

En 2019, Caroline Baker, guitariste de Tramp Stamp, est apparue dans MusicRow, signée sur Prescription Songs. La chanteuse Marisa Marino a également un contrat de prescription. Et dans le générique de leur dernière vidéo YouTube, Kobalt Music Group est répertorié. Kobalt appartient en partie, vous l’avez deviné, au Dr Luke.

Kesha a poursuivi le Dr Luke en 2014 pour annuler son contrat en raison d’abus sexuels et physiques. Après plusieurs années, ce combat juridique s’est terminé par une décision du juge de la Cour suprême de New York que Kesha avait diffamé le Dr Luke. Kesha avait allégué que le Dr Luke l’avait droguée et violée elle et Katy Perry, ce que Perry a nié.

Alors, pourquoi les adolescents de TikTok se soucient-ils autant de savoir si Tramp Stamp est une usine industrielle?

La présence sur les réseaux sociaux est tout simplement trop bonne pour un groupe entièrement autonome. Ils ont déjà un magasin de vente solide et un énorme succès sur Instagram. Cependant, les publications sur Instagram obtiennent moins de 3000 likes par publication.

Ce ratio est suspect car il semble acheté – comme si les robots aimaient les messages. Un autre utilisateur de TikTok souligne que sa première publication sur Instagram est une animation – qui nécessite un talent professionnel pour être mise en place.

«Tout dans ce groupe est tellement calculé, presque insidieusement», déclare un utilisateur de TikTok. «Même jusqu’à leurs couleurs de cheveux.» D’autres ont dit qu’ils avaient l’impression que Tramp Stamp ne connaissait rien de la culture punk.

«C’est tellement évident que les personnes qui ont écrit cette chanson ne comprennent pas la culture punk», déclare un autre utilisateur de TikTok. «Vous allez coopérer l’esthétique, et vous ne connaissez même pas My Chemical Romance?» Les utilisateurs de TikTok ont ​​chargé le hashtag du groupe de plaintes sur son inauthenticité.

Leur dernière chanson, “I Rather Die” est en train d’être rôtie sur la plate-forme pour se sentir fabriquée. Tramp Stamp se sent tout aussi bien construit qu’un numéro de K-pop qui a une histoire qu’ils prévoient de jouer. Ce n’est pas authentique pour la jeune génération, et ils sont prompts à l’appeler. Cela montre que les équipes de médias sociaux doivent fonctionner de la manière la plus authentique possible – la génération Z dénoncera des mensonges et des contre-vérités.