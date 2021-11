Les adolescents d’Euphoria se sentent irresponsables dans une nouvelle bande-annonce

Alexa, joue « Call Me Irresponsible » de Frank Sinatra.

Marquez vos calendriers, car nous avons enfin une date de première ! Euphoria, avec Emmy Award – actrice lauréate Zendaya, est de retour pour la saison deux le 9 janvier sur HBO Max. Le 23 novembre, le drame pour adolescents a publié une bande-annonce pour la nouvelle saison sur Twitter, et à première vue, nous avons beaucoup à attendre.

La bande-annonce s’ouvre avec la synchronisation labiale de Rue Bennett (Zendaya) et la danse autour de sa chambre à Sinatra. « Quand vous êtes plus jeune, tout semble si permanent », explique Rue. « Mais en vieillissant, vous commencez à réaliser que rien ne l’est et que tous ceux que vous aimez peuvent s’éloigner. »

La bande-annonce d’une minute passe ensuite à des scènes d’armes à feu, de violence, de supérettes et de Rue fuyant les flics. La bande-annonce se termine avec sa petite soeur Gia (Tempête reid) en lui demandant : « Etes-vous défoncé ? »

Wow, la famille Bennett nous a vraiment manqué.