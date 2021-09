Les adolescents indiens deviennent les prochains grands fans de crypto au monde

Les adolescents en Inde deviennent les plus récents fans de crypto-monnaie au monde.

L’Inde a eu une relation étrange avec Crypto

L’Inde a eu une relation de haut en bas avec la monnaie numérique. En 2018, par exemple, la banque centrale du pays a décidé que les sociétés de cryptographie ne pouvaient pas accéder aux comptes bancaires et que les institutions financières standard ne seraient pas autorisées à travailler avec une entreprise qui se plonge dans la technologie bitcoin ou blockchain.

Après deux ans, cependant, la décision a été qualifiée d’inconstitutionnelle et l’interdiction a pris fin soudainement. À partir de là, on pensait que l’Inde serait le prochain grand paradis du commerce de crypto, et pendant un certain temps, c’était certainement le cas… Jusqu’à ce que le Parlement indien annonce qu’il envisageait soudainement une interdiction complète de la crypto qui mettrait finalement fin au commerce de nombreuses autres activités liées à la monnaie numérique.

Malgré tous ces problèmes, les jeunes Indiens sont devenus plutôt friands du bitcoin et de ses homologues numériques et sont devenus les dernières générations à devenir de grands investisseurs en devises numériques. Rien qu’en 2021, les résidents de l’Inde ont investi environ 6,6 milliards de dollars dans des devises numériques. Cela représente une augmentation par rapport aux 923 millions de dollars déjà impressionnants enregistrés en 2020.

Il semble que bon nombre de ces jeunes investisseurs soient attirés par le fait que, bien que volatiles, les crypto-monnaies peuvent en fin de compte leur permettre de récolter d’énormes profits et récompenses. En outre, ils disent que l’investissement cryptographique est un excellent moyen de vaincre l’ennui qui découle de l’enfermement grâce à la pandémie de coronavirus en cours.

Hashir Hussain est un étudiant de 17 ans de Kolkata. Dans une récente interview, il explique pourquoi il est si attiré par le monde de la cryptographie ces derniers temps :

En tant qu’investisseur, je pense que les crypto-monnaies sont un bon moyen de faire croître votre richesse de manière exponentielle. Une volatilité élevée est un facteur de risque, mais la rentabilité est un grand plus.

Il s’avère que de nombreux échanges de crypto-monnaie basés en Inde ne permettent pas aux commerçants de s’engager dans une activité de monnaie numérique s’ils ont moins de 18 ans. De nombreux adolescents trouvent des moyens de contourner cette règle en utilisant les informations d’identification de leurs parents. Hussain est l’une de ces personnes, déclarant :

J’ai vu que le système blockchain est pratique et futuriste. Mieux vaut investir dès le plus jeune âge dans de nouvelles innovations.

Un peu entre, beaucoup sort

Une autre grande attraction est que beaucoup de ces échanges permettent d’investir très peu. De cette façon, les commerçants peuvent courir moins de risques et ainsi gagner plus pour l’argent qu’ils investissent. Prabh Simran est un étudiant en médecine de 19 ans basé au Pendjab. Il a récemment déclaré que certaines des transactions dans lesquelles il s’était engagé lui avaient rapporté “1 000 pour cent de rendement”. Il dit:

Les dépôts bancaires nous donnent à peine cinq pour cent en un an. Je me suis assuré que mes parents croyaient à la crypto-monnaie via de petits investissements initiaux. De toute évidence, ils aiment les gains.

