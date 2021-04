Les adolescents sont de plus en plus déprimés. Cette application d’avertissement de santé mentale pourrait-elle vous aider? ⋆ 10z viral

Lorsque Doug Kaufman a quitté TransLoc, la start-up technologique de transport basée à Durham qu’il a vendue à Ford Motor Co., il a pensé qu’il prendrait une pause prolongée du monde des affaires.

Il a même acheté une ferme dans une région rurale de la Caroline du Nord, où il pourrait prendre un certain temps pour se ressourcer.

« Je n’ai réussi que cinq mois environ », a-t-il déclaré dans une interview vidéo avec The News & Observer, « et ce n’était pas parce que je m’ennuyais. »

À peu près au moment où il a quitté TransLoc en 2019, Kaufman et sa femme ont remarqué un changement dans le comportement de sa fille adolescente. Pensant que c’était juste des sautes d’humeur typiques chez les adolescentes, il décida qu’il valait mieux lui laisser un peu d’espace.

Mais cette humeur changeante était en fait le signe d’une crise de santé mentale plus grave pour sa fille. Kaufman, qui a refusé de partager des détails spécifiques, a été choqué par l’épisode.

Kaufman a un doctorat en psychologie, alors comment a-t-il manqué les signes avant-coureurs? Qu’aurait-il pu faire différemment pour offrir plus de soutien à son enfant?

Ces questions ne cessaient de tourner dans sa tête, jusqu’à ce qu’il décide de trouver une réponse pour le prochain chapitre de sa carrière. Il a commencé à parler à d’autres parents. Beaucoup de leurs enfants souffraient de dépression et d’anxiété.

Les statistiques confirmaient ce que Kaufman entendait. Une enquête du Pew Research Center auprès d’adolescents américains a révélé que 13% d’entre eux ont connu au moins un épisode dépressif majeur au cours de la dernière année, contre 8% en 2007. Et les filles étaient trois fois plus susceptibles que les garçons d’avoir des expériences de dépression.

«Nous avons besoin d’aide dans ce domaine», a déclaré Kaufman.

Ancien PDG de TransLoc, Doug Kaufman

Technologie à l’abri de la technologie

L’année dernière, il a officiellement lancé sa nouvelle entreprise, Vertroos Health, dont la mission est de soutenir la santé mentale des adolescents. La société a récemment lancé une version bêta de son premier produit, Nika, une plate-forme conçue pour détecter les premiers signes d’alerte de la santé mentale.

«Je ne pense pas qu’il y ait une chose» qui cause des problèmes de santé mentale chez les jeunes d’aujourd’hui, a déclaré Kaufman. C’est plus une combinaison de plusieurs choses.

L’histoire continue

«La technologie joue certainement un rôle, en particulier avec les téléphones mobiles et les médias sociaux», a-t-il déclaré. «Les enfants réagissent différemment et ils sont encore plus isolés.» Peut-être que les styles parentaux ont changé, a-t-il ajouté, ou nous sommes constamment inondés de nouvelles et de notifications qui causent du stress.

Mais, pensa-t-il, il existe peut-être un moyen d’utiliser la technologie pour lutter contre certains des problèmes qu’elle crée.

La plateforme Nika propose sa démarche pour y faire face. Le système analyse l’activité numérique d’un adolescent au fil du temps, comme ses messages texte, son historique de recherche et son utilisation des médias sociaux, afin de détecter qu’il pourrait être sur la voie d’un problème de santé mentale.

Le programme analyse ces actions à travers 30 variables qui sont des indicateurs de santé émotionnelle, comportementale ou physique.

Ces variables ont été choisies après des recherches approfondies et des consultations avec des conseillers dans le domaine de la psychologie de l’enfant, a déclaré Kaufman. L’un d’eux, par exemple, est le langage centré sur soi. Nika pourrait montrer des lignes de tendance dans la quantité de langage autocentré qu’un adolescent utilise.

En théorie, la plateforme pourrait reconnaître un comportement négatif avant qu’un parent ou même un adolescent ne le reconnaisse. La plateforme pourrait ensuite mettre en relation un parent avec des recommandations sur la manière de soutenir son enfant et lui dire comment aborder le sujet. «Tant de parents me disent:« Je ne sais même pas comment parler à mon enfant. »

Kaufman a déclaré que l’objectif était de leur fournir les outils qui aident les parents à mieux communiquer.

Pas d’espionnage

Kaufman anticipe déjà le refoulement. Le programme ressemble au pire cauchemar d’un adolescent. Combien d’adolescents aimeraient l’idée que leurs parents étudient leurs SMS?

Mais Nika ne laissait pas les parents lire des messages ou des actions spécifiques. Il ne montre que les principales tendances des parents et des informations sur ce qu’il voit se produire dans les données. Comme le dit Kaufman, le programme est un lecteur de tendances – pas un lecteur d’esprit.

«Il existe des centres de contrôle parental qui vous permettent d’espionner vos enfants. Ce n’est pas nous », a-t-il dit.

Le processus d’intégration de l’entreprise engage à la fois les parents et les enfants pour cette raison également.

«Nous apprenons à les connaître», dit-il. «Nous parlons à beaucoup d’enfants et nous disons:« Voici ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas ». En ce moment, vos parents regardent votre téléphone. Cette chose ne leur permettra pas de faire ce qu’ils font actuellement.

Il faut quelques semaines ou quelques mois avant que l’apprentissage automatique du programme ne développe une grande partie de ses connaissances. Mais cela ne signifie pas que le facteur humain est supprimé.

«Un humain – quelqu’un formé en santé mentale – passe en fait par les rapports (de Nika) pour entraîner les machines», a-t-il dit. Mais cette analyse «aide également les humains à voir ce qui se passe avec cet enfant et à déterminer ce qui doit être transmis aux parents».

La plate-forme est encore dans sa période de test. Moins de 20 familles sont actuellement en période d’essai, mais l’objectif est de l’étendre à 100 familles.

Puisqu’il s’agit d’un si petit groupe, Kaufman n’a pas voulu décrire les résultats spécifiques qui ont émergé de la version bêta. Mais il a déjà recueilli des informations utiles.

Kaufman espère que les enfants apprendront à l’utiliser autant que leurs parents le pourraient. Il pense que si cela pouvait être présenté comme une sorte de Fitbit pour la santé mentale, plus de gens seraient ouverts à surveiller leur propre comportement passif.

Tout comme nous pouvons compter nos pas pour suivre la santé, peut-être pourrions-nous suivre nos habitudes à la recherche de signes de négativité.

Vous pourriez regarder les tendances et voir, par exemple, que vous êtes devenu plus négatif au cours des deux dernières semaines et que vous avez cessé de faire une activité physique régulière. Cela pose peut-être un problème.

« Nous voulons vous montrer les modèles », a déclaré Kaufman.

Cette histoire a été produite avec le soutien financier d’une coalition de partenaires dirigée par Innovate Raleigh dans le cadre d’un programme de bourses de journalisme indépendant. Le N&O conserve le contrôle éditorial complet du travail. Apprendre encore plus; aller à bit.ly/newsinnovate