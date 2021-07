Les adoptants de la crypto-monnaie ont dépensé 1 milliard de dollars via la carte liée à la crypto de Visa au cours du premier semestre 2021

Les passionnés de crypto-monnaie ont dépensé plus de 1 milliard de dollars (0,72 milliard de livres sterling) via leurs cartes Visa liées à la crypto-monnaie au cours du premier semestre de cette année. Un rapport a annoncé cette nouvelle plus tôt dans la journée, affirmant que l’utilisation des cartes avait considérablement augmenté. Bien que Visa n’ait pas divulgué de chiffres exacts pour 2020 et 2019, il a noté que le montant total dépensé via la carte au cours des deux années est une fraction de ce que la carte a traité au cours des six premiers mois de cette année.

Dans le rapport, le directeur financier de Visa, Vasant Prabhu, a déclaré que la société travaille activement sur un écosystème qui rend les crypto-monnaies plus utilisables. Il a ajouté que de plus en plus de personnes explorent des moyens d’utiliser les crypto-monnaies dans leur vie quotidienne. Tout en notant que la volatilité est un gros problème, Prabhu a déclaré que Visa Inc. (NYSE : V) donne aux détenteurs de crypto-monnaie la liberté de gérer et de suivre la fluctuation des prix des crypto-monnaies.

Prabhu a poursuivi en soulignant que Visa a vu un grand nombre de personnes sur son réseau acheter des cryptos auprès de divers échanges. La société pense que cette tendance se poursuivra, alimentant les cartes cryptées et d’autres méthodes de paiement émergentes, telles que la biométrie et les codes QR, pour reprendre les 18 000 milliards de dollars (13,06 000 milliards de livres sterling) dépensés en chèques et en espèces chaque année.

Visa n’a pas l’intention d’ajouter des crypto-monnaies à son bilan

Dans la publication, Visa a également annoncé avoir ajouté la bourse FTX fondée par Sam Bankman-Fried à son programme FinTech Fast Track. Ce faisant, le géant des paiements cherche à rendre l’utilisation des crypto-monnaies plus pratique pour les particuliers et les entreprises. En plus de FTX, Visa s’est également associé à Coinbase, Circle et BlockFi pour permettre aux titulaires de cartes de dépenser des crypto-monnaies à partir de leurs portefeuilles chez plus de 70 millions de commerçants dans le monde.

Alors que la société s’efforce d’améliorer l’expérience utilisateur de ses cartes cryptées, elle ne partage pas les ambitions d’entreprises comme Tesla et MicroStrategy, qui ont ajouté la crypto à leurs bilans. Selon Prabhu, Visa n’a pas l’intention de conserver les crypto-monnaies dans son bilan car elle n’a besoin que de pièces pour l’aider à gérer son entreprise. Étant donné que l’entreprise ne reçoit pas de paiements ou n’effectue pas de paiements en crypto, elle ne voit pas la nécessité d’ajouter des devises numériques à son bilan.

Pendant ce temps, la rivale de Visa, Mastercard, prévoit de lancer une carte cryptographique cet été grâce à un partenariat avec Gemini Exchange et WebBank. Grâce à cette carte, les entreprises cherchent à offrir aux utilisateurs un point d’entrée facile sur le marché des crypto-monnaies.

