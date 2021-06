Les adresses Bitcoin actives ont diminué de près de moitié en 2 mois | La technologie

Le nombre d’adresses Bitcoin actives a chuté d’environ 47% par rapport à son pic du 15 avril 2021 : de 1,36 million à 716 000, selon les données de Glassnode.

Le nombre d’adresses bitcoin actives a diminué de 47% depuis que la valeur de la crypto-monnaie a atteint son maximum, le 15 avril 2021. De 1,36 million d’adresses à la date indiquée, elle est passée à, environ, de 716.000 dimanche dernier, 6 juin. , selon les données de la société d’analyse de blockchain Glassnode. Ces types de descentes ont toujours tendance à coïncider avec tendances baissières du prix du bitcoin, et cette fois n’a pas fait exception.

Le 16 décembre 2017, le prix du bitcoin atteignait 19 587 $. Le 5 février 2018, il était de 6 900. Le nombre d’adresses actives est également passé d’un sommet de 1,284 million, le 14 décembre 2017, à seulement 528 000, le 25 février de l’année suivante.

La tendance bitcoin se poursuit, malgré le fait que Bitcoin Magazine ait vendu les entrées du Conférence Bitcoin 2021 à Miami, qui a eu lieu les 4 et 5 juin 2021. Plus de 12 000 participants sont venus soutenir le développement des bitcoins, en particulier, et des crypto-monnaies, en général. Des conférenciers tels que Michael Saylor de MicroStrategy et Jack Dorsey de Twitter ont parlé des actifs numériques et de leur potentiel de changer le système financier mondial à des milliers de fans enthousiastes.

Bitcoin pourrait avoir cours légal au Salvador

Le président du Salvador est également intervenu lors de l’événement de Miami, Nayib bukele, qui a annoncé qu’il soumettrait à l’Assemblée législative de son pays un projet de loi visant à donner cours légal au bitcoin au Salvador.

Malgré les nouvelles positives, le prix du bitcoin s’est échangé entre 34 000 $ et 39 000 $ au cours de la semaine dernière, luttant pour retrouver le niveau de résistance clé de 40 000 $. Désormais, les données de Glassnode, suggérant une baisse soutenue des adresses bitcoin actives, ajoutent au ton baissier entourant la crypto-monnaie.

L’apparent Le changement d’avis d’Elon Musk sur le bitcoin Cela semble également avoir nui à ses perspectives. La dernière intervention du PDG de Tesla était, bien sûr, sur Twitter, avec la publication d’un emoji au cœur brisé à côté du symbole bitcoin et du hashtag.

#Bitcoin pic.twitter.com/lNnEfMdtJf – Elon Musk (@elonmusk) 4 juin 2021

Ses récents commentaires ont également suscité la colère du groupe “hacktiviste” Anonymous, qui a publié une vidéo ciblant Musk pour son “trolling” constant des crypto-monnaies.

“Au cours des dernières années, vous avez joui d’une grande réputation et d’une grande popularité, car nous voulons tous vivre dans un monde avec des voitures électriques et l’exploration spatiale, mais récemment, les gens commencent à vous voir comme un autre narcissique riche désespéré pour l’attention», ont-ils souligné d’Anonymous.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Óscar F. Civieta.