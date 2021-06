Les adresses de baleines Ethereum continuent de planer autour d’un niveau record

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Après avoir atteint un sommet historique (ATH) de 4 350 $ en avril, Ethereum (ETH) a plongé mardi à 2 000 $ à la suite du récent krach du marché des crypto-monnaies.

Cependant, cette baisse de prix ne semble pas apaiser les esprits des baleines ETH car elles sont toujours dans une tendance record, comme le reconnaît Documenting Ethereum. Le fournisseur de données cryptographiques a expliqué :

“Les adresses de baleines ETH planent toujours autour d’un niveau record.”

Le fournisseur de métriques en chaîne Santiment a fait écho à ces sentiments.

«Nous voyons le taux de croissance à long terme des adresses de baleines ETH avec 10 000 à 100 000 jetons se tenant près d’AllTimeHighs malgré la baisse depuis mai. Pendant ce temps, les adresses avec 10-10k continuent de baisser. »

Les baleines d’Ethereum sont donc haussières à long terme car elles continuent d’accumuler plus de pièces.

Pendant ce temps, le célèbre DJ français David Guetta a récemment révélé qu’il accepterait la vente d’un appartement en bord de mer à Miami d’une valeur de 14 millions de dollars en Bitcoin ou Ethereum.

23% de l’offre d’ETH bloquée dans des contrats intelligents

La documentation d’Ethereum a également révélé que 23% de l’offre d’ETH était bloquée dans des contrats intelligents.

Certaines fonctionnalités du réseau Ethereum, telles que les contrats intelligents, sont largement utilisées dans les secteurs de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT). Cette tendance a joué un rôle déterminant dans la récente course haussière d’Ethereum, qui a vu le prix psychologique de 4 000 $ s’écraser.

En outre, le lancement d’ETH 2.0 en décembre 2020, qui vise à déplacer le mécanisme de consensus actuel de preuve de travail (POW) vers une plate-forme de preuve de participation (POS), a attiré davantage de participants au réseau Ethereum.

Le point de vente est considéré comme un changeur de jeu car il est respectueux de l’environnement et peut relever les défis des tarifs de gaz élevés.

Cependant, il reste à voir comment l’ETH se développera à court terme car l’analyste de marché Michael van de Poppe a récemment déclaré qu’Ethereum pourrait connaître une période de consolidation basée sur la formation d’un niveau de support crucial.

Source de l’image : Shutterstock