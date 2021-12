Les adresses e-mail sont-elles sensibles à la casse ? – Autorité Android

La partie nom d’utilisateur d’une adresse e-mail peut parfois contenir des chiffres et des caractères spéciaux. Mais que se passe-t-il si quelqu’un vous donne une adresse e-mail avec une combinaison de lettres majuscules et minuscules ? Cette adresse e-mail fonctionnera-t-elle si vous lui envoyez un e-mail ? Ou toutes les adresses e-mail doivent-elles être en minuscules ? En d’autres termes, les adresses e-mail sont-elles sensibles à la casse ? Cette question d’une importance vitale dans le monde d’Internet va maintenant trouver une réponse.

Lire la suite: Que faire si votre Gmail ne reçoit pas d’e-mails

RÉPONSE RAPIDE

Non, les adresses e-mail ne sont pas sensibles à la casse. Courriels envoyés à CaptAiNoBvIoUs@gmail.com arrivera le même que si vous les aviez envoyés à capitaineobvious@gmail.com. Gmail ne fait pas non plus de distinction s’il y a un point dans le nom d’utilisateur. capitaineévident et capitaine.évident sont une seule et même adresse e-mail aux yeux de Gmail.

Les adresses e-mail sont-elles sensibles à la casse ?

Non, les adresses e-mail ne sont pas sensibles à la casse, comme indiqué ci-dessus. Mais plus vous êtes frimeur, avec plusieurs lettres majuscules et minuscules, plus il y a de chances que quelqu’un orthographie mal l’adresse e-mail. Par conséquent, afin d’éviter toute confusion et l’envoi éventuel de vos photos NSFW à un parfait inconnu, il est préférable de rester simple. Respectez toujours les lettres minuscules.

Si vous donnez à quelqu’un une version étrange de votre adresse e-mail en lettres majuscules et minuscules, votre e-mail sera envoyé. Les plates-formes de messagerie de nos jours sont suffisamment intelligentes pour le comprendre.

commentaires