Les adresses Ethereum vides se remplissent. Qu’est-ce qui motive les perspectives positives durables d’Ethereum? Crypto nouveaux médias

Alors que le prix de l’Ethereum (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, atteint un nouveau sommet mensuel, les commerçants de détail, en particulier les petits détenteurs de pièces, ne veulent pas laisser passer l’opportunité. Au moment d’écrire ces lignes, Ethereum change de mains pour 3 783,53 $, en hausse de 4,73 % au cours des dernières 24 heures selon CoinMarketCap. Le chiffre des prix s’est rajeuni aujourd’hui, dans un contexte de perspectives positives croissantes dans l’écosystème au sens large.

Selon les données sur la chaîne de Glassnode, le nombre d’Ethereum non nuls adressés a dépassé 60,8 millions, une mesure qui montre que davantage de personnes achètent le jeton Ethereum. Selon la plate-forme d’analyse, les contrats basés sur Ethereum sont exclus, seules les adresses de propriété externe (EOA) étant présentées dans le décompte.

📈 #Ethereum $ ETH Le nombre d’adresses non nulles vient d’atteindre un ATH de 60 821 258 Afficher la métrique : https://t.co/beS1MtIgAZ pic.twitter.com/R2nTl48suN – alertes glassnode (@glassnodealerts) 30 août 2021

La force motrice derrière les perspectives d’Ethereum

Pour les investisseurs qui ont une bonne compréhension de l’écosystème de la monnaie numérique, il est difficile d’ignorer le rôle que joue Ethereum dans la popularité croissante de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi). Les bases de la performance actuelle ont été posées au cours des dernières années alors que le réseau blockchain construisait son écosystème.

Le réseau tel qu’il est aujourd’hui présente des défis, et la plupart des retards de latence des transactions et des frais de gaz élevés n’ont généralement pas dissuadé les gens d’utiliser le réseau du mieux qu’ils le peuvent. La bonne chose que les investisseurs notent à propos d’Ethereum est la nature réactive du réseau pour s’adapter à la réalité à mesure que l’industrie de la cryptographie au sens large se développe.

Alors que le réseau Ethereum a vu l’émergence de concurrents tels que Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL) et Polkadot (DOT) entre autres, c’est sans doute le seul réseau qui a connu un changement massif dans ses techniques. Le réseau est actuellement en train de devenir un réseau de preuve de participation (PoS) grâce au lancement d’Ethereum 2.0. Le processus de transition est énorme avec beaucoup de travail, et la Fondation Ethereum est à un stade avancé pour concrétiser cela.

Le dévouement des développeurs d’Ethereum à garder la blockchain pertinente pour l’avenir est un feu vert pour les investisseurs qui sont restés sur la touche. Les craintes d’une inflation symbolique, comme celles d’autres investisseurs conservateurs, ont également été apaisées avec l’avènement de la mise à niveau EIP 1559 qui a transformé le jeton ETH en un jeton déflationniste. Jusqu’à présent, plus de 653 millions de dollars de la pièce ont été brûlés selon les données d’EtherChain

