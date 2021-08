DéFi

Les adresses uniques utilisant les protocoles DeFi augmentent de 65 % au deuxième trimestre, l’inondation du capital institutionnel dans DeFi également : ConsenSys

Au 1er juillet 2021, 161 millions d’adresses Ethereum uniques ont été créées, soit une augmentation de 10 % par rapport au premier trimestre et une diminution de la croissance de 12 % depuis janvier, selon le rapport du deuxième trimestre de ConsenSys.

2,91 millions d’adresses uniques utilisaient au moins un protocole DeFi à la fin du deuxième trimestre, ce qui représente une croissance de 65 % par rapport au premier trimestre. Cependant, les adresses DeFi ne représentent que 1,81% de toutes les adresses Ethereum. Le rapport a noté,

« Alors que l’éducation axée sur la communauté, les interfaces utilisateur simples, les rendements attrayants et la sensibilisation générale aux meilleures pratiques DeFi ont augmenté tout au long du trimestre, le nombre de nouvelles adresses a également augmenté. »

La croissance de l’utilisation de DeFi peut également être observée dans le portefeuille Ethereum populaire, les utilisateurs mensuels de MetaMask, qui ont dépassé les 8 millions en raison du développement d’applications DeFi sur d’autres réseaux compatibles Ethereum Virtual Machine (EVM) auxquels les utilisateurs peuvent accéder via MetaMask, comme BSC et Polygon.

Ces chaînes de blocs compatibles EVM ont décollé au deuxième trimestre, attirant des utilisateurs avec des frais beaucoup plus bas et un débit plus élevé avec le nombre de transactions sur BSC et la chaîne de validation Proof of Stake de Polygon dépassant Ethereum.

Dans l’espace DeFi, les DEX ont vu leur volume le plus élevé jamais enregistré au deuxième trimestre à 343 milliards de dollars, dépassant le principal échange crypto aux États-Unis, le volume de 335 milliards de dollars de Coinbase au premier trimestre. Coinbase avait identifié les échanges décentralisés comme l’une des principales menaces pour leur entreprise dans S-1. Il est devenu public via une cotation directe au deuxième trimestre.

Fait intéressant, les DEX ne permettent de négocier que des actifs compatibles EMV, tandis que plus de la moitié des transactions de Coinbase se font en Bitcoin.

Les investisseurs institutionnels réglementés interviennent

Au cours de l’année écoulée, DeFi a parcouru un long chemin et a maintenant commencé à attirer l’attention des investisseurs institutionnels. ConsenSys a noté,

« L’innovation et la croissance financières radicales s’accompagnent de retours sur investissement et d’opportunités radicaux, entraînant une inondation de plus en plus importante de capital institutionnel dans cet espace. »

Cela peut être vu dans les actifs de garde de Coinbase à plus de 90 milliards de dollars et Gemini ayant plus de 30 milliards de dollars d’actifs en garde, tandis que les dépositaires purement institutionnels comme Bitgo ont au moins 16 milliards de dollars d’actifs en garde.

Le rapport mentionne en outre que PWC déclare que 47% des gestionnaires de fonds spéculatifs traditionnels représentent 180 milliards de dollars d’actifs sous gestion et envisagent d’investir dans la cryptographie. Une enquête d’Intertrust révèle que les hedge funds devraient détenir 7 % de leurs actifs, ce qui équivaut à 312 milliards de dollars en crypto en 5 ans.

Des projets DeFi comme Aave et Compound prennent déjà des mesures dans ce sens avec des pools autorisés et le Trésor pour gagner un taux fixe. MetaMask a également lancé un portefeuille conçu pour les institutions avec un système de suivi des adresses appelé Codefi Compliance qui permet aux dépositaires d’identifier efficacement les adresses au sein de pools suspectés d’activités néfastes. Le rapport dit,

« Poussés à tirer parti des retours sur investissement exceptionnels, mais également capables de le faire du point de vue de la réglementation et de la conformité, des investisseurs institutionnels plus réglementés entrent désormais dans cet espace. »

