Les adultes sont de retour en charge… ou sont-ils simplement envahis par les élèves de 5e ? • CDN ⋆ 10z viral

L’émission télévisée « Are You Smarter Than A 5th Grader » a cessé d’être diffusée en novembre 2019, mais elle a duré longtemps et la plupart d’entre nous ont vu au moins quelques épisodes. Et comme tous ceux qui l’ont regardé peuvent en témoigner, il existe des élèves de 5e année assez pointus. C’est pour cette raison que les comparaisons entre l’administration Biden et ces collégiens ont du sens. L’intellect de Joe Biden lui-même est probablement mieux aligné avec les élèves de 2e année, mais nous devons admettre qu’il a probablement des personnes brillantes dans son équipe et dans son cabinet. Brillant? Peut-être. Sage ou mature ? Pas tellement.

Quelques jours après le jour des élections de l’année dernière, Biden et ses copains ont commencé à vanter l’idée que “les adultes sont de retour aux commandes” ; un coup de coude à l’administration Trump et un engagement pour de meilleures politiques de Biden. Mais nous avons maintenant plus de huit mois dans le règne d’incompétence de Biden, et cette promesse de compétence semble chaque jour plus ridicule. Par exemple, considérons :

#1 : La crise des frontières

La catastrophe en cours à notre frontière sud devient incontrôlable. Notre sécurité nationale a été gravement compromise avec plus d’un million d’illégaux ayant traversé notre frontière cette année. L’aspect humanitaire est déchirant, car les images des conditions de vie des migrants sous ce pont du Texas font ressembler ces installations dites «d’enfants en cage» des présidents Trump et Obama au Ritz Carlton. Et tout ce que notre prétendue tsar des frontières Kamala Harris peut faire, c’est glousser et prétendre qu’elle est présidentielle.

Un élève de 5e… se penche sur la sécurité des frontières et le débat plus large sur l’immigration, et concentre son attention sur : Quelle est la bonne chose à faire ? Comment être gentil avec les gens ? Et ils ignorent totalement la possibilité que des terroristes arrivent avec des plans pour nous détruire. Ils rejettent les dangers posés par les personnes potentiellement infectées par le virus qui entrent directement. Et ils ne font pas attention aux coûts financiers monumentaux que nous devrons engager pour soutenir ces personnes. Un élève de 5e année veut fournir à chaque immigrant qui rencontre sa propre licorne avec laquelle partir au coucher du soleil.

Un adulte… reconnaît que nous sommes une nation souveraine, et doit donc avoir une frontière fonctionnelle. La priorité doit être sur ce qui est le mieux pour l’Amérique, et si cette priorité est compromise par les nouveaux arrivants, alors ce sont les nouveaux arrivants qui doivent être la variable. Un adulte reconnaît que la politique n’est que la danse qui détermine qui doit mettre en œuvre la politique, et une fois que l’on a réussi dans cette danse, ils doivent alors gouverner efficacement. La politique est peut-être un jeu, mais la gouvernance ne l’est pas.

#2 : Dépenses folles

En mai, l’administration a proposé un budget de 6 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation insondable de 50 % des dépenses fédérales annuelles. Cette proposition est intervenue après leurs milliers de milliards de dollars de dépenses avec le « projet de loi de secours COVID » et avant leur cafouillage actuel de 3 500 milliards de dollars sur le « projet de loi sur les infrastructures ». Beaucoup ont comparé les dépenses libres de l’administration à celles d’un marin ivre, mais peut-être est-il plus approprié de les assimiler à un enfant sobre de onze ans.

Un élève de 5e année… peut avoir de solides bases en mathématiques, mais il commence tout juste à comprendre ce que signifie être financièrement responsable. Ce billet de 50 $ que grand-père a glissé dans sa carte d’anniversaire n’a pas besoin de rester dans une banque, et maman et papa peuvent se permettre ces nouvelles chaussures de sport qu’ils lorgnaient ; aucun problème. Un élève de 5e année ne se soucie pas de la ruine financière dans dix ans si cela signifie qu’il peut passer un bon vieux temps avec ses copains en ce moment.

Un adulte… comprend qu’à un moment donné, le joueur de flûte doit être payé. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l’argent qui n’existe pas. Plus nous sommes irresponsables en dépensant de l’argent pour des problèmes – ou dans des situations qui ne le sont pas le moins du monde – pire les choses seront à l’avenir. Les adultes peuvent saisir l’idée que parfois, peu importe à quel point une personne peut pleurnicher et pleurer, les personnes qui ont les mains tendues et qui s’attendent à recevoir des trucs gratuits doivent simplement se faire dire « non ».

#3 : Afghanistan

L’exécution par l’administration Biden de notre retrait militaire d’Afghanistan a été l’un des plus grands échecs gouvernementaux de l’histoire américaine. Nous avons remis des milliards de dollars d’armes de haute technologie à des terroristes. Nous avons abandonné des centaines de compatriotes américains et détenteurs de cartes vertes pour se débrouiller seuls dans l’un des pays les plus dangereux au monde. Et ces actions ont toutes été prises même si avant le retrait, nous n’avions pas eu une seule victime au combat dans le pays depuis plus de dix-huit mois.

Un élève de 5e… est motivé par la popularité lorsqu’il est confronté à des décisions clés. Quelle action, si elle est entreprise, amènera les gens à m’aimer ? Les répercussions à long terme ne sont pas pertinentes et une planification efficace est facultative. Si j’ai plus d’amis en conséquence, alors c’est une bonne façon de procéder.

Un adulte… se rend compte que la planification et la prudence sont impératives. Ceux qui réclament une certaine action en ce moment peuvent ne pas voir l’impact désastreux que ces mesures pourraient avoir à l’avenir. Et ils comprennent aussi que la popularité est éphémère. Ces mêmes citoyens qui prétendent soutenir vos idées aujourd’hui se retourneront contre vous en un instant si vous gâchez la mise en œuvre de ces idées. Un adulte considère plusieurs facteurs avant d’appuyer sur une gâchette et examine attentivement les inconvénients et les effets secondaires potentiels.

#4 : Mandats de vaccination

En ce qui concerne COVID, le candidat de l’époque, Joe Biden, s’était engagé à « vaincre le virus » lorsqu’il se présentait contre le président Trump, agissant comme s’il était une sorte de magicien plutôt qu’un fonctionnaire. Non seulement Biden n’a pas vaincu COVID, mais ses politiques ont également été absurdes et ses messages totalement incohérents. “Porter un masque. Ne portez pas de masque. Portez deux masques. Ne vous faites pas vacciner parce que Trump vous l’a dit, faites-vous vacciner parce que je vous l’ai dit. Les vaccins sont extrêmement efficaces, mais si vous l’obtenez, vous êtes toujours en grave danger. » Toutes ces absurdités ont abouti aux mandats anticonstitutionnels et orwelliens des vaccins.

Un élève de 5e… est tout à fait idéaliste. S’ils pensent que quelque chose est bon, alors tout le monde doit penser la même chose. Et si quelqu’un n’est pas d’accord avec cette évaluation, alors il a tort. Il n’est pas possible que des personnes rationnelles puissent être en désaccord sur des sujets, et il est impensable que des personnes aient des opinions contradictoires. Un élève de 5e année est également facilement dupé en prenant la tyrannie pour de la vertu, car son exposition à la véritable tyrannie est probablement limitée à ce que son professeur d’histoire de 2e période lui a dit. Et bien sûr, les élèves de 5e année sont souvent susceptibles de hocher la tête avec des jibber-jabber contradictoires, à condition que cela vienne d’une personne ayant autorité.

Un adulte… peut comprendre que tout le monde ne sera pas d’accord sur toutes les questions. Ils comprennent également que le pouvoir d’un gouvernement sur ce que l’on peut/ne peut pas faire doit être limité, et lorsqu’il s’agit de décider d’injecter ou non un médicament dans son corps, ce choix devrait appartenir à l’individu, pas au gouvernement. Et un adulte crie aussi du charabia quand il l’entend. Ils ne jouent pas le jeu comme si tout ce qu’ils entendent était logique.

Qui sont les vrais adultes ?

Aux yeux de la gauche, et de l’administration Biden, en particulier, la réalité est éphémère. Les hommes peuvent être des femmes, et les femmes peuvent être des hommes. Dépenser plus d’argent signifiera moins de dettes. Abandonner les armes à des terroristes malfaisants nous rendra plus sûrs. Il n’y a rien de mal à tuer un bébé, mais Dieu vous garde de choisir de ne pas vous faire injecter un médicament qu’ils embrassent. Le haut est le bas, et le bas est le haut. C’est peut-être pour cette raison qu’ils croient qu’ils sont les adultes dans la pièce. Mais ils ne le sont pas. Et si c’est à cela que ressemble l’âge adulte dans leur vision du monde, alors peut-être qu’il est temps de remettre des adolescents en charge de ce navire qui coule.

