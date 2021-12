Les adversaires potentiels du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le Real Madrid est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur de son groupe. La phase de groupes s’est terminée ce mercredi, avec de grandes nouvelles et des faits saillants tels que l’élimination de Barcelone.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu lundi prochain, étant donné que le match entre l’Atalanta et Villarreal a été reporté et se jouera ce soir. C’est pourquoi les équipes du deuxième pot ne sont pas définitives.

POT 1

Manchester City

Liverpool

Ajax

Real Madrid

Bayern Munich

Manchester United

Juventus

Lille

POT 2

Paris Saint Germain

Atlético de Madrid

CP Sportif

Inter Milan

Chelsea

Benfica

Red Bull Salzbourg

Atalante ou Villarreal

Avec ces équipes et selon les règles de l’UEFA, Chelsea est l’adversaire le plus probable du Real Madrid puis de l’Atalanta (en supposant qu’ils passent). Si l’équipe italienne est éliminée ce soir, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappe sera le deuxième adversaire le plus probable du Real Madrid, selon les pourcentages de @LaLigaenDirecto.

Tout bien considéré, ce ne sera pas un tirage au sort facile pour le Real Madrid, même s’il remporte le groupe.