Les aéroports doivent se reconcevoir pour stimuler et regagner la confiance des passagers : Anshuman Magazine, CBRE

L’industrie aéronautique indienne a toujours joué un rôle central en fournissant une connectivité nationale et internationale et en étant un catalyseur clé pour les secteurs du voyage et du tourisme. Ces infrastructures clés et nœuds de transport ont vu une activité et une concentration accrues de la part des gouvernements central et des États au cours des dernières années, ce qui est susceptible de changer positivement la dynamique de toutes les parties prenantes. Actuellement, alors que la pandémie continue d’alimenter le besoin urgent de sources de revenus innovantes, le développement immobilier côté ville dans les aéroports sera essentiel pour diversifier les risques et les opportunités. Des opportunités de participation du secteur privé avec des développeurs/investisseurs nationaux et internationaux ont été rendues disponibles dans divers endroits du pays. Dans une interaction exclusive avec le Financial Express Online Anshuman Magazine, Président-directeur général, Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE parlé du développement de l’aéroport, de son impact, des tendances et plus encore. Extraits :

Quelle est votre opinion sur le développement de l’aéroport et sa future portée dans le pays ?

En plus d’être des nœuds de voyage essentiels, les aéroports ont été une source importante de revenus pour le secteur des voyages et du tourisme du pays. Cependant, l’évolution de la priorité des passagers vers une expérience de transport aérien confortable a conduit les aéroports à déployer des solutions innovantes. Le développement de chaînes de magasins, de salons, d’hôtels et de centres de congrès côté ville offrira une expérience de voyage pratique tout en créant des flux de revenus non aéronautiques (NAR) pour les aéroports.

Depuis le début de COVID-19, ces flux de revenus ont été au centre de la résilience des aéroports – assurant un afflux de revenus limité mais stable. Le développement immobilier côté ville, y compris les services aux consommateurs tels que les services de parking et de location de voitures, les offres commerciales telles que les hôtels, les parcs de bureaux/d’activités de haute technologie et les infrastructures de soins de santé avancées, ont considérablement stimulé l’expérience aéroportuaire car ils répondent aux besoins de base et premium des passagers. En plus d’ouvrir de nouvelles voies pour la génération de revenus, le développement côté ville sera crucial pour stimuler la croissance de l’immobilier. En permettant l’appréciation de la valeur des terrains avoisinants, le développement de l’aéroport induira un sentiment positif sur le marché immobilier.

Comment la monétisation des aéroports et du côté ville qui l’entoure contribuera-t-elle à stimuler l’économie ?

En raison de la fréquentation réduite des passagers, le développement de l’immobilier côté ville est devenu une source cruciale de NAR et une partie intégrante du modèle économique global de l’aéroport. Ces flux de revenus supplémentaires alimentent progressivement les fonctions commerciales principales – comblant les écarts de revenus laissés par la disparité entre l’offre et la demande dans le secteur de l’aviation.

Tout en offrant des possibilités de revenus étendues pour les aéroports, le développement des énergies renouvelables côté ville est devenu essentiel pour libérer le potentiel de croissance du secteur de l’aviation. En plus de rendre les voyages aériens plus centrés sur le client, le développement des aéroports a attiré des investissements étrangers accrus, donnant ainsi un coup de pouce à tous les secteurs – aviation, tourisme et immobilier. De plus, avec une participation privée accrue dans les projets de développement et les initiatives du gouvernement pour rendre le transport aérien abordable, le développement des aéroports sera un facteur solide pour stimuler la résilience et la croissance de l’économie.

Dans quelle mesure la participation privée aura-t-elle un impact sur le renforcement des infrastructures aéronautiques et touristiques du pays ?

L’Inde, à l’heure actuelle, compte 29 aéroports opérationnels internationaux et 114 aéroports nationaux. Grâce au programme UDAN, les gouvernements central et étatique visent à développer davantage de projets entièrement nouveaux, en encourageant une plus grande participation du secteur privé. En 2019, l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI) a proposé six aéroports pour l’exploitation, la gestion et le développement dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), ce qui entraînera peut-être une augmentation des revenus non aéronautiques des opérations aéroportuaires.

Les terrains non destinés aux activités aéronautiques sont plutôt utilisés pour répondre aux demandes générées par les passagers – pour le développement de l’accueil, le développement de la vente au détail, l’entreposage ou les activités commerciales. Dans son discours sur le budget, la ministre des Finances a mentionné que le gouvernement privatiserait 6 à 10 aéroports des villes de niveau II et III entre 2021-2022. Ces efforts conjoints des secteurs public et privé assureraient une meilleure qualité dans les projets de développement aéroportuaire et généreraient des revenus à long terme pour les acteurs privés.

Avec le programme UDAN et la participation privée au premier plan, alors que l’économie devrait connaître un coup de pouce, pensez-vous que la croissance sera régulière et durable ?

L’industrie indienne de l’aviation civile est devenue l’une des industries à la croissance la plus rapide au cours des dernières années. Le gouvernement a lancé le programme UDAN en 2017 pour exploiter l’énorme potentiel des aéroports pour générer des revenus et faciliter une meilleure connectivité avec d’autres parties du pays. Le programme visait à développer 100 nouveaux aéroports d’ici 2030, dont 70 seraient installés sur de nouveaux sites. Ces aéroports à venir sont considérés comme des opportunités pour alimenter le développement économique dans les villes de niveau 2 et de niveau 3, ouvrant davantage la voie à un nouveau corridor de transport. Le développement de l’immobilier côté ville, principalement commercial, jouera également un rôle central et à long terme dans la génération de revenus non aéronautiques pour ces nouveaux projets à venir.

Ainsi, la relance économique facilitée par le développement aéroportuaire sera durable. En outre, les propriétés commerciales et résidentielles autour des aéroports étant susceptibles de connaître une appréciation de la valeur, le développement des aéroports bénéficiera également au secteur immobilier.

À l’avenir, quelles sont les tendances futures qui façonneront le développement des aéroports ?

Les attentes croissantes des voyageurs et le besoin de personnalisation ont encouragé les aéroports à donner la priorité aux voyages et à repenser la disposition/la conception traditionnelle. De plus, la pandémie a créé un besoin urgent de placer la santé et le bien-être au centre des modèles commerciaux et de la conception des infrastructures. Le monde est dans un mode de réinitialisation alors que les restrictions de voyage à travers le monde sont assouplies.

Cependant, les aéroports doivent se reconcevoir pour stimuler et regagner la confiance des passagers en raison de l’accent accru mis sur les mesures de santé et de distanciation sociale. Les solutions technologiques, y compris le déploiement de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (ML), seront au cœur d’un processus d’enregistrement, d’embarquement et de filtrage rationalisé et sans contact. De plus, la modification de la disposition des sièges et l’utilisation efficace de l’espace côté piste et côté ville des installations terminales seront essentielles pour garantir que les passagers se sentent en sécurité pour voyager.

Récemment, l’aéroport international GMR Hyderabad (GHIAL) a collaboré avec les principaux logiciels d’analyse virtuelle pour mettre en œuvre des systèmes de gestion des files d’attente, combinant des caméras de sécurité IoT et des analyses vidéo AI pour améliorer l’expérience des passagers en réduisant le temps d’attente aux points de contact des passagers. À l’échelle mondiale, les autorités aéroportuaires testent des files d’attente virtuelles pour rendre l’expérience aéroportuaire moins stressante pour les voyageurs. En plus de réduire l’encombrement, la file d’attente virtuelle pourrait réduire le temps d’attente des passagers, leur donnant plus de temps pour visiter les restaurants et les magasins, augmentant ainsi les revenus des concessionnaires de l’aéroport.

