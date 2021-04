Les aéroports espagnols s’orientent vers la décarbonisation

27/04/2021 à 09:49 CEST

Outre les efforts de l’industrie aéronautique pour tester des carburants moins polluants, les aéroports espagnols s’orientent également vers la décarbonisation. L’objectif est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2026 et zéro émission nette d’ici 2040. Pour cela, ils ont lancé un vaste programme d’actions spécifiques avec 500 millions d’investissements.

Les aéroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas et Josep Tarradellas Barcelone-El Prat ont obtenu le niveau 3 («Optimisation»), sur une échelle à six niveaux qui mesure leur degré de décarbonisation. Cette certification est délivrée par l’Airports Council International (ACI). Huit aéroports Aena sont inscrits à ce programme, ce qui représente 70% des passagers du réseau.

Les aéroports espagnols d’Aena qui font partie du programme “ Airport Carbon Accreditation ” (ACA) ont franchi une nouvelle étape dans leur engagement à faire avancer la neutralité carbone jusqu’en 2026, après avoir renouvelé leur certification ACA. Ce programme permet, sur une base volontaire, d’évaluer et de reconnaître les efforts des aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de CO2 liées à leur activité.

Les aéroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas et Josep Tarradellas Barcelone-El Prat sont déjà passés du niveau 2 à 3 “ Optimisation ”, ce qui implique, en plus d’avoir un programme de gestion et de réduction des émissions, d’impliquer des tiers liés à l’aéroport et d’évaluer leur émissions.

De même, les aéroports César Manrique-Lanzarote, Málaga-Costa del Sol et Palma de Majorque ont renouvelé la certification de niveau 2 “ Réduction ”, tandis que ceux d’Alicante-Elche, Menorca et Santiago-Rosalía de Castro ont renouvelé le niveau 1 “ Inventaire ” , qui est le plus élémentaire de tous.

Dans le cadre de la stratégie d’Aena pour relever le défi de la lutte contre le changement climatique, les aéroports accrédités de niveau 2 et de niveau 3 ont mis en œuvre un plan de gestion du carbone consistant en l’adoption d’un large ensemble de mesures pour réduire leurs émissions de CO2, en optimisant à la fois la consommation d’énergie dans les bâtiments et les infrastructures. et minimiser la consommation de combustibles fossiles.

«Airport Carbon Accreditation» est le seul programme mondial de certification de la gestion du carbone pour les aéroports bénéficiant d’un soutien institutionnel.

ACA évalue et reconnaît de manière indépendante les aéroports qui sont à différentes étapes de leur chemin vers une gestion globale de leurs émissions de CO2 à travers six niveaux de certification: “ Inventaire ”, “ Réduction ”, “ Optimisation ”, “ Neutralité ”, “ Transformation ” et “ Transition ” ‘; les deux derniers de création récente, conformément aux engagements pris dans l’Accord de Paris.

La neutralité carbone fait partie du principal objectif stratégique inclus dans le plan d’action climatique d’Aena 2021-2030, qui comprend des actions pour atténuer les effets du changement climatique.

Dans son parcours de décarbonation, Aena s’est fixé deux nouveaux objectifs clés: être neutre en carbone dans tous ses aéroports d’ici 2026 et atteindre 0 émission nette d’ici 2040 grâce à l’adhésion à 1 Net Zéro Carbone d’ACI EUROPE.

Le plan d’action climat Aena, qui représente un investissement de près de 550 millions d’euros sur la période 2021-2030, est structuré en trois programmes stratégiques: Neutralité carbone, aviation durable et communauté et chaîne de valeur durables.

Parmi les lignes d’action encadrées dans chacun des programmes stratégiques, les actions ont porté sur la garantie de 100% d’électricité renouvelable autoconsommée, à travers le Plan Photovoltaïque, et de 90% d’énergie de climatisation durable consommée (achat + production) en 2030; atteindre 78% de véhicules d’assistance en escale durables d’ici 2030 et générer des réductions supplémentaires associées aux compagnies aériennes, parmi de nombreuses autres actions incluses dans le plan.

