Les aéroports exploiteront 19 742 vols d’ici la fin de l’année et début 2022

29/12/2021 à 19:39 CET

Les aéroports espagnols du réseau Aena ont programmé 19 742 vols d’arrivée et de départ pour les derniers jours de 2021 et le premier de l’année prochaine, plus précisément entre le jeudi 30 décembre et le lundi 3 janvier.

Le jour le plus chargé sera le dimanche 2 janvier, avec 4 559 opérations, suivi du lundi 3 janvier avec 4 105 ; le jeudi 30 décembre, avec 4 058 ; le samedi 1er janvier avec 3 654 et le vendredi 31 décembre avec 3 366, selon des sources d’Aena.

De tous les mouvements prévus pour les cinq prochains jours, plus de 11 000 correspondent à des vols internationaux56% du total, et le reste, aux nationaux.

L’aéroport avec le trafic le plus élevé sera l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, avec 3 754 vols, dont 2 466 seront internationaux, 65,7%.

Sa journée la plus chargée sera le dimanche 2 janvier, avec 828 vols, dont 547 internationaux et 281, domestiques.

Il est suivi de l’aéroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, avec 3 317 opérations jusqu’au 3 janvier, dont 2 238 vols internationaux.

Le jour le plus fréquenté sera également dimanche, avec 789 vols, dont 550 seront internationaux, trois de plus que ceux prévus ce même jour à l’aéroport de Madrid, et 239, nationaux.

Les aéroports suivants seront ceux de Gran Canaria, Malaga-Costa del Sol et Palma de Majorque, avec respectivement 1 679, 1 408 et 1 375 vols, étant également le dimanche 2 janvier, jour du trafic le plus élevé dans les trois cas.

À Palma de Majorque, plus de vols domestiques qu’internationaux sont programmés chaque jour, tandis qu’à l’aéroport de Gran Canaria uniquement pendant les deux premiers (30 et 31 décembre).

En revanche, à Malaga-Costa del Sol, 1 061 seront des vols internationaux, soit plus de 75 % des opérations prévues entre le 30 décembre et le 3 janvier.