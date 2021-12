Les affaires antitrust contre Big Tech

Big Tech est devenu Too Big. Amazon, Apple, Facebook et Google sont confrontés à des menaces très réelles pour leur pouvoir considérable sur notre vie quotidienne de toutes parts : procès, législation fédérale et étatique, action internationale et un public de plus en plus méfiant envers ces entreprises et avide de plus de réglementation. et l’exécution.

Au cours des dernières années, ces entreprises sont devenues plus grandes et plus puissantes, et leurs décisions commerciales ont eu plus d’impact sur notre vie quotidienne et notre société, des choses que nous achetons et où nous les achetons aux nouvelles et aux opinions que nous voyons sur les réseaux sociaux. . Ce qui était autrefois considéré comme des produits passionnants et innovants qui ont amélioré nos vies sont devenus, pour certains, un mal nécessaire avec peu de concurrents. Pour d’autres, ces entreprises fournissent un service qu’elles utilisent et apprécient. Pour la plupart, c’est probablement un mélange des deux.

Nous assistons maintenant à un mouvement bipartite pour contrôler ces quatre sociétés en testant et en élargissant les lois antitrust et leurs exécuteurs. Les législateurs ont présenté une multitude de projets de loi bipartites à la Chambre et au Sénat. Les procureurs généraux des États républicains et démocrates ont signé des poursuites les accusant de pratiques anticoncurrentielles et appelant à des recours monétaires et structurels. Pendant ce temps, la Federal Trade Commission et la division antitrust du ministère de la Justice, toutes deux désormais dirigées par des ennemis déclarés des Big Tech, sont sur le point d’appliquer de manière agressive les lois antitrust : elles ont Big Tech dans leur ligne de mire. Nous n’avons pas vu ce genre de test du secteur de la technologie depuis que les États-Unis ont poursuivi Microsoft pour violations des règles antitrust en 1998 – un procès qui a conduit à la montée en puissance des entreprises mêmes qui sont examinées aujourd’hui. Microsoft, quant à lui, a réussi à éviter les projecteurs cette fois-ci bien qu’il soit plus précieux que tous, sauf Apple (selon les jours).

Et tandis que ces cinq entreprises touchent toutes nos vies d’une manière ou d’une autre – parfois d’une manière dont nous ne sommes même pas conscients, peut-être enfouies dans l’infrastructure d’Internet que nous utilisons tout le temps – de nombreuses personnes ne comprennent pas très bien ce qu’elles ‘ d’être accusé, quelles sont les lois antitrust ou ce qu’elles font, et pourquoi ce n’est pas aussi simple que « briser Big Tech » ou « laisser le marché décider ». Dans cette série en cinq parties, nous décomposerons les arguments pour et contre ces entreprises, les défis auxquels elles sont confrontées et comment leur – et notre vie – pourraient changer si ces efforts réussissent.

Apple est le roi des téléphones, tablettes, ordinateurs portables et montres premium. C’est aussi le roi de l’intégration verticale : il possède l’iPhone, le système d’exploitation et l’App Store, qui est le seul moyen pour les développeurs externes d’obtenir leurs applications sur les iPhones. Apple crée même ses propres applications. Aujourd’hui, l’entreprise est accusée d’avoir abusé de son contrôle sur ses appareils mobiles pour nuire à la concurrence, étouffer l’innovation et gonfler les prix. Apple dit qu’il ne fait que donner à ses clients ce qu’ils veulent et attendent.

Amazon domine le monde du commerce électronique et possède une branche de cloud computing très rentable, mais certains disent que cette domination a un prix, payé par les entreprises qui s’appuient sur sa plate-forme Marketplace ou vendent directement à Amazon, aux employés d’entrepôt et de livraison et aux consommateurs. Aujourd’hui, l’entreprise est confrontée à des poursuites et à des plaintes antitrust aux États-Unis et à l’étranger, et à la menace de lois qui lui interdiraient de privilégier ses propres produits.

Google est tellement imbriqué dans le tissu d’Internet qu’il est littéralement synonyme de recherches sur Internet. Il domine les systèmes d’exploitation pour smartphones, les navigateurs Web, les fournisseurs de messagerie, les moteurs de recherche et le marché de la publicité numérique dans le monde. L’abus présumé de cette position dominante a entraîné des milliards de dollars d’amendes pour violations des règles antitrust à l’étranger et des poursuites antitrust de presque tous les procureurs généraux des États-Unis ainsi que du ministère de la Justice.

Facebook, maintenant connu sous le nom de Meta, est le géant des médias sociaux. Il fait des milliards de dollars de publicités ciblées sur la base de nos données et est accusé de dépenser une partie de ces milliards pour acquérir des concurrents potentiels, soit pour les tuer, soit pour les utiliser pour assurer leur domination. Les régulateurs veulent maintenant diviser Meta en sociétés distinctes, mais ce ne sera pas facile.

Microsoft est l’une des sociétés ouvertes les plus valorisées au monde. Son système d’exploitation Windows est de loin le plus dominant. Il a fait d’énormes acquisitions. C’est certainement une entreprise Big Tech. Pourtant, il a été largement exclu du calcul des Big Tech, peut-être parce qu’il avait sa propre version il y a deux décennies. Le passé de Microsoft pourrait être un aperçu de l’avenir du Big Tech Four.

