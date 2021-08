Les affaires de Nintendo restent solides, mais le Bloom Off Switch Lite est-il? – Sujet de discussion

Image : La vie de Nintendo

Nintendo a publié aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre et ils correspondaient en grande partie à ce qui était attendu. L’extraordinaire boom des affaires de la période équivalente en 2020, alors qu’Animal Crossing: New Horizons décollait et que les joueurs du monde entier étaient obligés de rechercher avant tout le divertissement à domicile, ne s’est pas répété. Nintendo – aux côtés de diverses entreprises similaires – a prévu une baisse des ventes et des bénéfices car 2021 ne recrée tout simplement pas ces mêmes conditions, du moins pas au même degré.

Les résultats, en fin de compte, montrent toujours que Nintendo réalise des bénéfices extrêmement sains, et cela continuera probablement pour le reste de l’année. Tout cela alors qu’il est encore au milieu de conditions difficiles et de problèmes de santé dans de grandes parties du monde, le Japon étant un pays (parmi d’autres) avec des restrictions continues qui affectent les pratiques de travail, les voyages et plus encore. Cette année, quelle que soit la plate-forme et la taille de l’entreprise, a été caractérisée par des retards et des extensions de projet ; les jeux et les produits ont encore besoin de plus de temps pour terminer que les années précédentes, et cet impact est continu.

Au-delà (espérons-le) des problèmes actuels liés à la pandémie, Nintendo a un grand film Mario sorti en 2022, le développement en cours de ses parcs à thème et bien sûr divers jeux de renom à l’horizon.

Les chiffres purement financiers, même avec les baisses par rapport à 2020, sont toujours importants – Nintendo est tellement riche en liquidités qu'il va dépenser jusqu'à 900 millions de dollars US pour racheter ses propres actions uniquement pour les « annuler », une décision qui n'est que dans le livre de jeu pendant les bons moments. Les chiffres sont peut-être « bas », mais ils ne sont certainement pas « bas » ; le solde bancaire, la puissance de la marque et la popularité actuelle de l'entreprise sont extrêmement sains en ce moment.

Pourtant, vous n’avez pas besoin de chercher bien loin pour trouver des fans de Nintendo mécontents, ou du moins un peu déçus par les tendances récentes. Le dévoilement du Switch OLED (et l’inévitable concentration sur ce qu’il n’est pas) n’a pas été bien accueilli par tout le monde, et bien qu’il y ait plusieurs titres de jeux majeurs en cours, il y a toujours un désir de plus. Les défis de l’année écoulée ont sans doute aussi vu des occasions manquées ; Animal Crossing : New Horizons en est un bon exemple. Ce fut un succès de vente phénoménal qui, à un moment donné, a connu un élan irrépressible, mais après une première période positive, les mises à jour significatives ont ralenti, s’arrêtant pratiquement cette année. Compte tenu des fonctionnalités agréables dont le dernier jeu manque encore par rapport à ses prédécesseurs et des bénéfices extraordinaires qu’il a permis de générer, les récentes nouvelles selon lesquelles des mises à jour sont en cours de développement sont les bienvenues, mais semblent également assez tardives. Cet éclair s’est sans doute échappé de la bouteille; le public captif a évolué.

Les ventes de matériel, bien qu’encore très saines, montrent également un changement de tendance, le plus grand perdant dans ce cas étant le Switch Lite. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, il fonctionnait particulièrement bien au cours de la période équivalente il y a un an, mais nous rappelons que les modèles Switch standard étaient difficiles à trouver à ce stade, faisant du Lite la seule option disponible pendant des périodes de temps.

Ce que le graphique montre, c’est la vente (systèmes de vente aux consommateurs, pas les chiffres de gros aux détaillants), donc cela aide à donner une idée de ce qui s’est envolé des étagères, et non de ce que l’industrie de la vente au détail a acheté en stock. L’année dernière, alors que Nintendo était aux prises avec des problèmes d’approvisionnement du modèle standard, beaucoup ont choisi le modèle Lite à la place.

Pour être clair et juste également, le Switch Lite a sans doute été un succès depuis son arrivée en 2019 – les derniers chiffres montrent 15,84 millions Ventes de systèmes Lite jusqu’à présent, par rapport au commutateur standard qui s’est vendu 73,2 millions d’unités avec 29 mois supplémentaires sur le marché. L’année dernière a été forte pour le Lite, avec un peu moins de la moitié du modèle standard, ce qui est un ratio similaire à celui de sa première année sur le marché. En tant que dispositif dérivé dépourvu de ce mécanisme de « commutateur » homonyme, il a néanmoins trouvé sa place sur le marché.

Ce graphique ci-dessus, cependant, montre qu’au premier trimestre de cette année, la demande encore plus large pour le Switch n’augmente pas les ventes de Lite au même degré qu’au plus profond des blocages de 2020. Les modèles Switch standard se vendent toujours aux consommateurs réels à un rythme soutenu, mais les modèles Lite commencent à passer plus de temps sur les étagères. Au premier trimestre de l’année dernière, les consoles Lite représentaient 46,1% des ventes de systèmes ; au premier trimestre de cette année qui est retombé à 25,6%.

Alors que les ventes de matériel baissent par rapport à l’année dernière, c’est le Lite qui semble manquer.

La taille du clapet 2DS par rapport au Switch Lite (Image: Nintendo Life)

Cela rappelle une récente Soapbox sur ces pages par Kate Gray, se demandant s’il est temps pour un nouvel ordinateur de poche Nintendo, tout en reconnaissant que les chances que cela se produise semblent minces, voire inexistantes. Le Switch est bien sûr un hybride, et c’est l’un des principaux arguments de vente qui a conduit à son succès phénoménal. Pourtant, alors que le Switch peut être rangé dans un étui et transporté dans un sac, par exemple – une habitude que ce scribe a lorsqu’il rend visite à la famille – ce n’est pas un portable pratique au même sens qu’une DS ou une 3DS. Ce n’est pas un système que vous glissez dans une poche, ou un petit coin d’un petit sac. Il n’est pas non plus particulièrement durable et conçu pour les longs voyages et les tumultes du monde réel. Il est probablement préférable de l’apprécier en mode portable dans une chaise confortable à la maison, ou à emporter en voyage avec une manipulation prudente à l’esprit.

Et le Lite ne résout pas complètement ces problèmes car le concept du système le retient sans doute. Il a une coque caoutchoutée et plus durable, ses Joy-Cons sont intégrés (ce qui est suffisant pour faire peur à ceux d’entre nous qui ont des problèmes de dérive), mais c’est toujours un peu trop gros pour être un véritable système portable passe-partout.

Pour la flexibilité du multijoueur et du gameplay, le Lite est naturellement limité (Image: Nintendo Life)

C’est peut-être aussi dû à une baisse des prix. Nintendo, bien sûr, ne réduit pas les prix lorsque quelque chose se passe bien, comme nous le voyons avec la demande continue de modèles standard et les prix accordés au prochain modèle OLED. Si le Lite continue de baisser au cours des six prochains mois, cela pourrait être sur les cartes. Après tout, il y a des fonctionnalités clés de « Switch » que vous perdez avec le Lite : des contrôleurs détachables ; compatibilité totale avec des produits comme Labo et plus révélateur le très vendu Ring Fit Adventure ; la caractéristique principale de se connecter de manière transparente et instantanée partout où il y a un dock Switch pour des expériences de jeu multijoueurs et partagées. C’est un Switch sans les arguments de vente uniques de la console mais c’est toujours 200 USD; il est facile de comprendre pourquoi ce n’est pas le choix préféré de la majorité lorsque des modèles standard sont disponibles.

Rien de tout cela n’est peut-être surprenant, d’autant plus que la 2DS détenait un statut similaire dans la famille 3DS ; utile pour certains comme deuxième système, ou peut-être une option moins chère pour les enfants. Peut-être que ce que nous voyons vraiment, c’est la fin de la période de lune de miel des ventes – les collectionneurs désespérés d’avoir une jolie Lite dans une couleur particulière ou un deuxième système pour les familles. Plus important encore, ce boom sans précédent de 2020, lorsque les ventes de Lite ont atteint leur pic au printemps / été, ne se répétera pas tant que les offres de modèles standard correspondent ou sont plus proches de la demande des consommateurs.

« Le commutateur qui ne fonctionne pas ». Il a fait une bonne course et continuera à trouver de nouveaux propriétaires heureux, nous en sommes sûrs ; pourtant, il est destiné à être une note de bas de page relative dans l’histoire de la famille de consoles Switch lorsque la poussière retombera dans des années. Il sera intéressant de voir si ce sort attend également le modèle OLED.

Que pensez-vous de Switch Lite ? Pensez-vous que son attrait grand public reprendrait si Nintendo baissait le prix ? Quel prix cela doit-il être ? Faites-nous savoir dans le sondage et les commentaires ci-dessous.