Les affaires de Roku sont en feu. Achetez le stock ROKU avant qu’il ne vole à 500 $.

Qu’est-il arrivé au cours de l’action Roku aujourd’hui?

Roku (NASDAQ:ROKU) a bondi d’environ 10% après que l’opérateur de l’écosystème de streaming a rapporté des chiffres exceptionnels du premier trimestre qui ont écrasé les attentes des analystes sur les revenus et les bénéfices, et qui ont inclus un guide du deuxième trimestre bien supérieur au consensus.

L’action ROKU est désormais en hausse de plus de 130% au cours de l’année écoulée. Mais les actions sont encore environ 35% en dessous de leurs sommets du début de 2021.

Pourquoi c’est arrivé

Le rapport sur les résultats du premier trimestre de Roku était un tueur absolu. L’utilisation était forte. Roku a ajouté 2,4 millions de comptes au cours du trimestre, a augmenté le nombre de comptes sur la plate-forme de 35% d’une année sur l’autre et a amené ces personnes à regarder collectivement 18,3 milliards d’heures de contenu via Roku au cours du trimestre (en hausse de 49% d’une année sur l’autre). -an). Roku a monétisé cette utilisation accrue mieux que jamais, grâce au rebond des dépenses publicitaires, aux nouveaux produits de ciblage publicitaire et à la forte croissance de The Roku Channel. L’ARPU a augmenté de 32% d’une année sur l’autre. Les revenus ont bondi de 79%. Toute cette croissance s’est produite en même temps que le profil de rentabilité de l’entreprise s’améliorait. Les marges brutes de la plate-forme ont augmenté de 1 070 points de base. Les marges brutes des joueurs ont augmenté de 190 points de base. Les marges brutes totales ont augmenté de 1 290 points de base. Parallèlement, une forte croissance des revenus génère un effet de levier opérationnel positif. Alors que les revenus ont augmenté de 79% au cours du trimestre, les dollars opex n’ont augmenté que de 28%, conduisant à 1 750 points de base de levier opérationnel positif. Les marges du BAIIA ajusté ont atteint un niveau record de 21,9%. Toutes ces tendances favorables devraient persister au prochain trimestre. Pas étonnant que le stock de ROKU augmente.

Est-ce que ça importe

Ce rapport de bénéfices à succès est absolument important pour l’action ROKU. Les actions sont bloquées dans une tendance baissière depuis quelques mois, principalement en raison de la peur parmi les investisseurs que Roku suive. Netflixde (NASDAQ:NFLX) et signalent un ralentissement de la croissance des utilisateurs au début de 2021, les consommateurs ayant davantage quitté leur domicile. Mais Roku n’a signalé aucun ralentissement de ce type. La croissance des utilisateurs reste aussi robuste que jamais. La seule différence? Roku monétise ces utilisateurs mieux que jamais grâce à une série de nouveaux produits et solutions publicitaires. Les craintes de ralentissement de la croissance devraient être apaisées au cours des prochaines semaines. Ils seront remplacés par l’optimisme entourant la domination continue de l’utilisation de Roku sur le marché séculaire de la télévision en streaming, ainsi que la capacité toujours croissante de Roku à monétiser ses utilisateurs. Le stock ROKU a un grand potentiel à partir d’ici.

Prévisions du cours de l’action ROKU

Grâce à la récente liquidation, l’action ROKU est aujourd’hui largement sous-évaluée. Les analystes pensent que les actions valent plus près de 500 $. Nous sommes d’accord, sur la base de notre modèle de 10 ans sur Roku. Une fois que cet effondrement massif du secteur de croissance s’atténuera, l’action ROKU devrait rebondir rapidement pour atteindre le niveau de 500 $.

L’action ROKU est un excellent jeu sur le fait que le monde passe de la télévision linéaire à la télévision en streaming. Ce pivot englobe Netflix, Disney (NYSE:DIS), AT&T (NYSE:T), et bien d’autres encore. À la fin de la décennie, tout ce que nous regardons se fera sur Internet. Les décodeurs de câbles seront aussi obsolètes que les lecteurs de CD le sont aujourd’hui.

L’action Netflix est l’action de premier ordre à acheter pour jouer à cette révolution du streaming. Le stock de Roku est un pari plus élevé mais toujours relativement sûr. Cependant, ces actions ne représentent pas les choix haussiers les plus élevés dans cet espace.

