Les affaires pénales contre des députés ou des députés ne peuvent être retirées sans l’approbation des HC : Cour suprême

Dans son rapport soumis à la plus haute juridiction, Hansaria a déclaré que le retrait des poursuites ne peut être fait pour des considérations politiques et que les gouvernements des États ne devraient être autorisés à le faire qu’après l’approbation du HC.

Pour empêcher les gouvernements des États d’abuser de leurs pouvoirs, la Cour suprême a déclaré mardi que les affaires pénales contre des députés ou des députés ne pouvaient pas être retirées sans l’approbation des hautes cours, car les affaires déposées contre des candidats sont souvent politiques.

“Aucune poursuite contre un député/député ne doit être retirée sans l’autorisation de la Haute Cour”, a déclaré un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, ajoutant que les juges des tribunaux spéciaux, qui entendent des affaires contre des députés et députés accusés, ne devraient pas être transférés jusqu’à nouvel ordre. .

Soulignant les cas du Karnataka, de l’Uttar Pradesh, de l’Uttarakhand et du Maharashtra où des ordonnances en vertu de l’article 321 du Code de procédure pénale ont été rendues, l’avocat principal et amicus curiae Vijay Hansaria, a déclaré à la cour suprême que divers gouvernements d’État avaient retiré les affaires contre les députés et anciens législateurs en raison de raisons extrêmes.

Alors que le gouvernement du Karnataka avait émis en août 2020 des instructions pour retirer 61 affaires pénales principalement contre des législateurs en exercice, le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait cherché à retirer 76 affaires contre des élus, y compris les affaires d’émeute de Muzaffarnagar contre Sangeet Som, Kapil Dev, Suresh Rana et Sadhvi Prachi.

L’amicus avait donné ses recommandations sur une pétition de l’avocat et chef du BJP Ashwini Kumar Upadhyay demandant l’accélération des procès pénaux contre les députés et anciens députés/députés en exercice.

