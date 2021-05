Les affiches de personnages de la guerre de demain font leur apparition avant la sortie de la bande-annonce ⋆ .

Amazon Studios a publié les affiches de personnages animés pour la prochaine fonction d’action de science-fiction de Chris McKay, La guerre de demain, confirmant que la bande-annonce complète devrait sortir demain. Pratt est allé sur Twitter pour exagérer la bande-annonce à venir en la décrivant comme «incroyable». Le film sera disponible en streaming le 2 juillet, exclusivement sur Amazon Prime Video. Les nouvelles affiches, que vous pouvez consulter ci-dessous, nous donnent un aperçu de la distribution principale dirigée par gardiens de la Galaxie la star Chris Pratt et Yvonne Strahovski, nominée aux Golden Globes.

Le teaser était le teaser. Nous ne vous avons pas montré grand-chose. Mais demain, tout change. Sois prêt. Nous sommes sur le point de faire exploser vos flux !! Et la bande-annonce, comme le film, est incroyable. #GetReady https://t.co/wju5YSpsw3 – chris pratt (@prattprattpratt) 25 mai 2021

Nous vivons littéralement sur du temps emprunté. #TheTomorrowWar avec @Y_Strahovski arrive le 2 juillet. Pic.twitter.com/ghAPiP8ILQ – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 24 mai 2021

Il n’y a pas d’équipe sans lui. @SamRichardson joue dans #TheTomorrowWar le 2 juillet. Pic.twitter.com/X44BHiGGsc – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 24 mai 2021

L’avenir est là. Il est temps de bouger, @seychellegab. #TheTomorrowWar commence le 2 juillet. Pic.twitter.com/fbQwjw0YoT – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 23 mai 2021

Il leur apporte le combat. @EdwinHodge est prêt pour le devoir lorsque #TheTomorrowWar sortira le 2 juillet. Pic.twitter.com/jnx1q9U6mM – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 23 mai 2021

L’avenir a un message pour vous. Ne le prenez pas à la légère. #TheTomorrowWar arrive le 2 juillet. Pic.twitter.com/ojPeXXdB3F – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 22 mai 2021

Il n’y a pas de temps pour s’entraîner. L’ennemi est déjà là. #TheTomorrowWar arrive le 2 juillet. Pic.twitter.com/kfyPJ4QMh5 – TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) 22 mai 2021

Dans La guerre de demain, le monde est stupéfait lorsqu’un groupe de voyageurs du temps arrive à partir de l’année 2051 pour délivrer un message urgent: trente ans dans le futur, l’humanité est en train de perdre une guerre mondiale contre une espèce extraterrestre mortelle. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils du présent soient transportés dans le futur et se joignent au combat. Parmi les personnes recrutées se trouve un enseignant du secondaire et père de famille Dan Forester. Déterminé à sauver le monde pour sa jeune fille, Dan fait équipe avec un scientifique brillant et son père séparé dans une quête désespérée pour réécrire le destin de la planète.

Les stars du cinéma gardiens de la Galaxie star Chris Pratt, JK Simmons (Coup de fouet), Yvonne Strahovski (Le conte de la servante) et Betty Gilpin (LUEUR.). Il mettra également en vedette Sam Richardson, Theo Von, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub, Edwin Hodge, Mike Mitchell, Seychelle Gabriel, Alan Trong, Chibuikem Uche et Alexis Louder. Ce projet marque la dernière collaboration de Pratt avec le streamer car il est actuellement en production pour la prochaine adaptation de la série dramatique à suspense d’Amazon Prime Video de La liste des terminaux.

La guerre de demain est réalisé par Chris McKay, lauréat d’un Emmy (Poulet robot, Le film Lego Batman) à partir d’un scénario écrit par Zach Dean (Deadfall, 24 heures à vivre). Le film a été initialement mis en place pour une sortie en salles, mais a été retardé en raison de la pandémie en cours. Amazon a acquis les droits de distribution du projet auprès de Paramount Pictures.

Les producteurs exécutifs sont Pratt, Rob Cowan, Brian Oliver et Bradley J. Fischer, avec Samantha Nisenboim, David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer et Adam Kolbrenner comme producteurs.