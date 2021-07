Les affiches des personnages de la famille Addams 2 présentent le clan kooky .

]]>]]>

Un lot de nouvelles affiches de personnages ont été publiés pour la suite de la comédie animée La famille Addams 2 avec Morticia, Gomez, Mercredi, Pugsley, Lurch, Thing, Granny, Cousin It et Fester; Découvrez-les ici…

La famille fantasmagorique préférée de tout le monde est de retour dans la suite de la comédie animée, La famille Addams 2. Dans ce tout nouveau film, nous trouvons Morticia et Gomez bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners de famille et sont totalement absorbés par le «temps de crier». Pour récupérer leur lien, ils décident d’entasser mercredi, Pugsley, Oncle Fester et l’équipage dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour une dernière misérable vacances en famille. Leur aventure à travers l’Amérique les emmène hors de leur élément et dans des affrontements hilarants avec leur cousin emblématique, It, ainsi que de nombreux nouveaux personnages loufoques. Qu’est ce qui pourrait aller mal?

Le film présente les talents vocaux d’Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon ‘Wanna’ Walton, Wallace Shawn, Snoop Dogg, Bette Midler et Bill Hader.

La famille Addams 2 débarque au cinéma le 1er octobre.

