Les affiches des personnages de Let There Be Carnage taquinent le retour de She-Venom .

in

]]>]]>

Avec la sortie de Venom : qu’il y ait un carnage dans un peu plus d’une semaine, Sony a publié quatre affiches de personnages pour la suite de Marvel mettant en vedette Eddie Brock/Venom (Tom Hardy), Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson), Shriek (Naomie Harris) et Anne Weying (Michelle Williams) – ce dernier taquine le retour de She-Venom; Découvrez-les ici…

VOIR AUSSI: Andy Serkis dit Venom: Let There Be Carnage pousse la cote PG-13 “à ses limites”

Venom : qu’il y ait un carnage voit Andy Serkis (Mowgli : la légende de la jungle) diriger le retour Venin les acteurs Tom Hardy (Eddie Brock/Venom), Michelle Williams (Anne Weying), Woody Harrelson (Cletus Kasady/Carnage) et Reid Scott (Dr Dan Lewis), aux côtés de nouveaux ajouts Naomie Harris (Pas le temps de mourir) et Stephen Graham (L’Irlandais).

Venom: Let There Be Carnage est prévu pour le 1er octobre.

]]>]]>

Lien source