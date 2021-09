Les affiches du personnage de Sandman révèlent les frères et sœurs sans fin 10z viral

Netflix nous a enfin donné notre premier aperçu du paysage onirique de L’homme de sable. Dans le cadre de leur TUDUM: A Netflix Global Fan Event, le streamer a publié trois nouvelles affiches de personnages pour la série, adaptées de Neil Gaimanla célèbre série de bandes dessinées du même nom, montrant le trio de frères et sœurs autour duquel tourne le conte fantastique de la série : Dream (Tom Sturridge), Décès (Kirby Howell-Baptiste), et le Désir (Parc Mason Alexandre).

Les affiches, qui accompagnent des images exclusives de premier aperçu, présentées par Gaiman, Sturridge et Howell-Baptiste, présentent les frères et sœurs partiellement enveloppés d’ombres, façonnés de manière appropriée pour leurs personnages : la tête d’un corbeau pour Dream – mieux connu des fans de Sandman sous le nom de Morpheus. — les ailes d’un ange noir pour la Mort, et une main caressant doucement le visage du Désir. Les affiches sont sinistres, avec des légendes intenses et menaçantes comme « votre temps est écoulé », « personne n’est au-dessus du désir » et « ce n’est jamais seulement un rêve ».

Les trois frères et sœurs rejoignent un casting impressionnant de personnages du monde entier créés par Gaiman pour DC Comics : Charles Danse comme Roderick Burgess, un occultiste et escroc, David Thewlis en tant que Docteur Destiny, même Game of Thrones‘ sculptural Gwendoline Christie comme Lucifer elle-même. On entend même Boyd Holbrook comme The Corinthian dans le premier regard de Netflix sur la série, un cauchemar ambulant avertissant Burgess qu’il va avoir besoin de toute l’aide qu’il peut obtenir après avoir invoqué Morpheus pour son propre gain insensé.

CONNEXES: “The Sandman” de Netflix: David S. Goyer taquine que les histoires les plus difficiles à adapter seront les plus “genres”

L’adaptation par Netflix de la série de bandes dessinées à succès est attendue depuis longtemps et très attendue, après plusieurs tentatives d’adaptation du travail de Gaiman qui n’ont jamais décollé. L’adaptation à l’écran coïncide également avec plusieurs autres adaptations de l’œuvre et de ses personnages, y compris une version commentée de la série de bandes dessinées pour Audible, ainsi que les Dead Boy Detectives, des personnages mineurs de The Sandman, présentés dans la dernière saison de HBO Max Patrouille du destin, ainsi que de recevoir une commande pilote pour un éventuel spectacle.

Le Sandman joue également Asim Chaudry, Sanjeev Bhaskar, Donna Preston, Jenna Coleman, Stephen Fry, et Patton Oswalt. Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais en attendant, les fans peuvent consulter le synopsis officiel de la série, ainsi que les nouvelles affiches, ci-dessous :

Un riche mélange de mythe moderne et de dark fantasy dans lequel fiction contemporaine, drame historique et légende s’entremêlent harmonieusement, The Sandman suit les personnes et les lieux touchés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques et humaines qu’il a commises pendant sa vaste existence.

CONTINUER À LIRE: ‘The Sandman’: Netflix révèle les premières images de l’adaptation tant attendue du Magnum Opus de Neil Gaiman

La première séquence de ‘Vikings: Valhalla’ présente la nouvelle distribution et les personnages historiques emblématiques du spin-off épique de Netflix

Prenez de l’hydromel et la hache de combat la plus proche.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Maggie Boccella

(214 articles publiés)



Maggie Boccella est une fille certifiée avec le pouvoir et amoureuse de tout ce qui concerne la culture pop. Elle est rédactrice pour la télévision et le cinéma chez Collider, et se spécialise dans l’écriture sur les médias féministes et combien elle aime Boba Fett. Lorsqu’elle n’écrit pas, elle est l’animatrice de BOш15: A David Bowie Podcast, et s’adonne à la peinture, à la photographie et à l’écriture de fiction.

Suite

De Maggie Boccella