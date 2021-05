Les affiches du personnage du chevalier vert ont été publiées pour l’épopée médiévale de David Lowery ⋆ .

A24 a publié cinq nouvelles affiches de personnages de l’épopée fantastique médiévale tant attendue du scénariste / réalisateur David Lowery Le chevalier vert. Dirigé par Dev Patel, nominé aux Oscars, le long métrage devait initialement faire ses débuts en 2020, mais a été retardé pour une sortie en salles à l’été 2021, évitant ainsi une première en VOD. Devant arriver en salles le 30 juillet, vous pouvez découvrir les nouvelles affiches des personnages du film dans la galerie ci-dessous!

Oublié un https://t.co/m1CSJGU05L pic.twitter.com/iKA750dZLX – A24 (@ A24) 6 mai 2021

CONNEXES: Park Chan-Wook à l’adaptation de la série de Helm A24 de The Sympathizer

Une aventure fantastique épique basée sur la légende arthurienne intemporelle, Le chevalier vert raconte l’histoire de Sir Gawain (Dev Patel), le neveu téméraire et têtu du roi Arthur, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter le chevalier vert éponyme, un gigantesque inconnu à la peau d’émeraude et testeur d’hommes. Gawain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime. Le cinéaste visionnaire David Lowery propose une version fraîche et audacieuse d’un conte classique des chevaliers de la table ronde.

Le film met en vedette Dev Patel (Slumdog Millionaire, Lion), Alicia Vikander (Ex Machina, La fille danoise), Joel Edgerton (Gatsby le magnifique, Le roi), Sarita Choudhury (Dame dans l’eau), Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout), Kate Dickie (Jeu des trônes), Barry Keoghan (Dunkerque, Les éternels) et Ralph Ineson (Jeu des trônes).

Le film est réalisé et écrit par David Lowery (N’est-ce pas des saints de corps, Le vieil homme et le pistolet) à partir d’une histoire basée sur le poème de Sir Gawain et le chevalier vert. L’histoire a déjà été adaptée au cinéma à deux reprises par Stephen Weeks, dont le premier mettait en vedette Nigel Green (Jason et les Argonautes) en tant que chevalier vert et dont le deuxième mettait en vedette Sean Connery (De Russie avec amour) en tant que chevalier titulaire.

CONNEXES: Amandla Stenberg et Maria Bakalova pour diriger les corps, les corps, les corps d’A24

Lowery produira le projet aux côtés de Toby Halbrooks (Dragon de Pete) et James M. Johnston (Une histoire de fantômes) à travers leur bannière Sailor Bear. Tim Headington et Theresa Steele Page produisent également pour le compte de Ley Line Entertainment. Aaron L. Gilbert de Bron et Jason Cloth de Creative Wealth Media sont producteurs exécutifs.