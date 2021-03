Les affirmations de naïveté de Meghan remises en question après une interview d’archives: «Je vous ai prévenu» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle et Harry: Megyn Kelly dénonce la culture « réveillée »

La famille royale tente actuellement de restaurer son image à la suite de l’interview révélatrice de Meghan et Harry avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey. Cette semaine, le prince William est devenu le premier royal à répondre directement à certaines des allégations formulées contre le cabinet. Meghan et Harry ont parlé d’un certain nombre de choses dans l’interview, y compris des problèmes de race et de santé mentale.

Interrogé par un journaliste sur la question de savoir si la famille était raciste, William, lors d’une visite dans une école de l’Est de Londres, a répondu: «Nous ne sommes pas vraiment une famille raciste». William n’a pas parlé à son frère depuis la diffusion de l’interview, mais a déclaré qu’il « le ferait » bientôt. Au cours de l’interview d’Oprah, Meghan a révélé à quel point elle n’était pas préparée à vivre dans la famille royale. De nombreux incidents au fil des ans semblent le confirmer.

Meghan Markle: La « naïveté » de la duchesse a été remise en question

Oprah Winfrey: L’interview révélatrice a vu Meghan et Harry parler de race et de santé mentale

Robert Jobson, un commentateur royal, avait précédemment noté comment elle avait « couru » devant Harry lors d'une visite royale, serrant la main de tout le monde – ignorant complètement le protocole. Meghan elle-même a admis qu'elle ne savait pas qu'elle devait faire une révérence à la reine lors de leur première rencontre. Cependant, le correspondant royal de Sky News, Rhiannon Mills, a souligné le fait que beaucoup « se demandent maintenant si Meghan était vraiment aussi naïve et vulnérable ». Elle a attiré l'attention sur l'entretien de fiançailles de Meghan et Harry avec la BBC en 2017. Cela faisait un peu plus d'un an que les deux hommes s'étaient rencontrés à un rendez-vous à l'aveugle. Au cours de la conversation avec Mishal Husain, Harry a parlé de la façon dont il avait dit à Meghan, et était prêt à lui en dire plus, sur les difficultés de la vie royale, l'avertissant de ce dans quoi elle s'embarquait. Il a dit: « J'ai essayé de vous avertir [Meghan] autant que possible, mais je pense que nous avons tous les deux été totalement surpris par la réaction après les cinq, six premiers mois que nous avons eu à nous-mêmes. « Vous pouvez avoir autant de conversations que vous le souhaitez et essayer de vous préparer le plus possible, mais nous n'étions absolument pas préparés à ce qui s'est passé après cela. »

Prince William: Le futur roi a déclaré que le royal n’était « pas du tout raciste » lors d’une visite à l’école

Il a ajouté plus tard: « Bien sûr, ce sens des responsabilités remontait essentiellement au premier jour, ou peut-être dans quelques mois, lorsque j'ai commencé à réaliser que c'était, je sens que je sais que je suis amoureux de cette fille et j'espère qu'elle est amoureuse de moi mais nous devons encore nous asseoir sur le canapé. «Tu sais, je dois encore avoir des conversations assez franches avec elle pour lui dire ce que tu te laisse faire car c'est un gros problème. «Ce n'est facile pour personne. « Mais je sais qu'en fin de compte, elle me choisit et je la choisis, et donc quoi que nous ayons à affronter ensemble ou individuellement, ce sera toujours nous ensemble en tant qu'équipe. » Les commentaires de Harry semblaient fortement contrastés avec les aveux de Meghan quatre ans plus tard. Elle a dit à Oprah: «Je dirais que je suis entré naïvement parce que je n'ai pas grandi en sachant grand-chose sur la famille royale. «Cela ne faisait pas partie de quelque chose qui faisait partie de la conversation à la maison.

Entretien de fiançailles: Harry a noté qu’il avait « averti » Meghan de la vie dans la famille royale

Kate Middleton: Meghan a également discuté de sa relation avec Kate lors de l’interview

«Ce n'est pas quelque chose que nous avons suivi. «Ma mère m'a même dit il y a quelques mois: 'Diana a-t-elle déjà fait une interview?' Maintenant, je peux dire: 'Oui, une très célèbre', mais ma mère ne le sait pas. « Et ce malgré que la duchesse ait déclaré à la BBC en 2017 qu'elle avait appris de son peu de temps avec Harry. Elle a déclaré: «Je pense que je peux dire très sûrement, aussi naïf que cela puisse paraître maintenant, après avoir traversé cette courbe d'apprentissage au cours de la dernière année et demie, je ne savais pas à quoi cela ressemblerait. « Je ne pense pas que l'un de nous l'ait fait. Nous avons tous les deux dit cela, même si nous savions que ce serait… » Alors que beaucoup sont sympathiques à Meghan et Harry, d'autres ont été plus critiques. Piers Morgan, l'ancien présentateur de Good Morning Britain, a quitté la série après que l'Ofcom ait reçu 41 000 plaintes lorsqu'il a déclaré qu'il « ne croyait pas un mot » que Meghan avait dit à propos de ses problèmes de santé mentale. Meghan elle-même a depuis déposé une plainte officielle au sujet de ses propos.

Romance royale: le couple s’est rencontré en 2016 à un rendez-vous à l’aveugle et s’est marié deux ans plus tard

L’Ofcom a annoncé vendredi: « Nous pouvons confirmer la réception d’une plainte relative aux normes déposée au nom de la duchesse de Sussex ». On pense que les préoccupations de la duchesse sont centrées sur l’effet que les commentaires de M. Morgans peuvent avoir sur la santé mentale en général, par opposition à ceux qui lui sont adressés personnellement. M. Morgan est resté fidèle à son commentaire. Ailleurs, Mme Mills a déclaré qu’il lui avait semblé que Meghan et Harry « semblaient toujours avoir autour d’eux une équipe incroyablement fidèle et solidaire ». Elle a ajouté: « Je n’oublierai jamais la réponse en colère que j’ai reçue de l’équipe de Harry lorsque j’ai essayé de lui poser une question au Malawi – ils ont tout fait pour défendre leur patron.

Buckingham Palace: La déclaration du palais a déclaré que « toute la famille est attristée » par leurs luttes