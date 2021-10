Les affirmations des étudiants d’Einstein ont toutes deux été prises pour examiner Roswell Craft & Beings

L’un des plus grands esprits du monde aurait-il pu être invité à examiner le prétendu crash d’OVNI à Roswell, au Nouveau-Mexique ? Un de ses étudiants prétend que c’est exactement ce qui s’est passé. En fait, son élève révèle des détails très révélateurs non seulement sur l’engin, mais aussi sur les prétendus corps extraterrestres qu’ils ont vus.

Naturellement, vous pensez peut-être qu’il n’y a jamais eu d’engins volants ou de corps extraterrestres examinés, mais ce n’est pas ce que prétendent de nombreux dénonciateurs, des employés du gouvernement formés et des chercheurs de longue date.

Le Dr Edgar Mitchell d’Apollo quatorze a dit un jour : « oui, il y a eu des engins écrasés et des corps récupérés ». Eric W. Davis, un astrophysicien de renom qui a travaillé avec le programme OVNI du Pentagone, a déclaré qu’il avait donné un briefing confidentiel à une agence du ministère de la Défense pas plus tard qu’en mars 2020 sur les récupérations de « véhicules extraterrestres non fabriqués sur cette Terre ». Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint de la Défense au renseignement de 1997 à 2002 a confirmé qu’il était présent lors de ce témoignage.

Si le gouvernement des États-Unis, ou tout autre gouvernement d’ailleurs, avait effectivement en sa possession un vaisseau d’une race non humaine super intelligente, que feraient-ils ? Il ne fait aucun doute qu’il y aurait des tentatives pour comprendre comment cela fonctionne et peut-être essayer de rétro-concevoir la technologie. Il y a de fortes chances que, si cela s’est produit, la technologie serait beaucoup trop avancée pour que les êtres humains puissent la comprendre, mais peut-être que je me trompe. Imaginez seulement quelles questions seraient posées à ces êtres s’il y avait jamais eu un face-à-face entre eux et les membres de la race humaine ? C’est peut-être déjà arrivé.

Afin de commencer le processus d’enquête et d’enquête sur un engin abattu, vous feriez probablement appel aux scientifiques et aux ingénieurs les plus renommés connus pour vous aider en ce qui concerne tout ce qui concerne les ovnis. Cela a été évident tout au long de l’histoire.

Par exemple, la CIA a essayé de recruter un physicien renommé, le Dr John A. Wheeler pour mieux comprendre le problème des ovnis. Hermann Oberth, le père fondateur de la fusée et de l’astronautique est allé jusqu’à déclarer sa conviction que ces objets étaient occupés par des visiteurs d’autres mondes. Les gens dans ce monde étaient clairement et manifestement conscients du phénomène OVNI il y a longtemps. Dans les années 50, le président Harry Truman a admis que le sujet des ovnis est discuté à chaque conférence que son gouvernement a avec l’armée.

Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais un témoignage très intéressant est disponible d’une femme maintenant décédée nommée Dr Shirley Wright. Sa nécrologie, publiée par le Miami Herald le 5 juillet, se lit comme suit :

Shirley, fille dévouée, 85 ans, est décédée le 1er juillet 2015. Elle est née à Boston, MA et a passé son enfance à Chicago, IL. Adolescente, elle a déménagé à Miami Beach, où ses parents ont construit l’hôtel Tropicaire, qu’elle a ensuite exploité pendant de nombreuses années. Elle était une enseignante et une scientifique dévouée, obtenant des doctorats en chimie physique et en sciences physiques. Elle a été professeur de chimie au MDCC pendant plus de 50 ans. Elle était une étudiante du Dr Albert Einstein à Princeton. Shirley a enseigné à l’Université de Miami et au Barry College et a également été instructrice à la JMH School of Nursing et au Hialeah High School. Elle a été la première femme présidente du Sénat de la faculté du MDCC. Elle était membre du Tiers-Ordre des Sœurs Dominicaines. Pendant plus de 50 ans, Shirley a fait don de bourses d’études à des étudiants pour l’excellence en sciences. Personne généreuse, elle a soutenu de nombreuses œuvres caritatives et aidé des amis dans le besoin. La messe de l’enterrement chrétien aura lieu à 13 heures le vendredi 10 juillet à l’église catholique St. Martha, 9221 Biscayne Blvd., Miami Shores, FL 33138. L’inhumation suivra au Flagler Memorial Park. Au lieu de fleurs, la famille demande que des contributions soient versées à l’hôpital pour enfants St. Jude à la mémoire de Shirley.

La phrase clé ci-dessus est que Wright « était un étudiant du Dr Albert Einstein à Princeton ». Étant donné qui était Shirley, une universitaire bien connue depuis des décennies, il est difficile de croire qu’elle aurait, dans sa vieillesse, simplement inventé une histoire sur son temps avec Einstein ou souffrait de psychose alors qu’elle était engagée dans son poste de professeur de chimie. Mais qui sait vraiment ?

Le chercheur sur les ovnis Anthony Bragalia, qui a brillamment découvert cette information, explique que l’histoire de Wright à Roswell a été racontée à l’origine par le regretté chercheur sur les ovnis Leonard Stringfield dans des entrées de sa série de monographies publiée en privé au début des années 1990 « Status Report – UFO Crash Retrievals ».

Il a donné à l’assistant d’Einstein, Wright, le pseudonyme « Edith Simpson » pour protéger son nom et la vie privée de sa famille. Mais Stringfield a mentionné dans son livre le nom du chercheur en Floride qui a rencontré le Dr Wright pour l’interviewer, une femme nommée Sheila Franklin. Franklin était actif dans l’organisation Mutual UFO Network (MUFON) de l’État.

Stringfield et Franklin ont collaboré pour documenter ce que Wright avait à dire. Franklin et Wright avaient partagé un ami commun. C’est grâce à cette connexion que Franklin avait appris que Wright avait mentionné qu’elle et Einstein avaient fait le voyage de Roswell. L’ami a organisé une rencontre entre Franklin et Wright. Franklin a enregistré le témoignage de Wright à Roswell lorsque les deux hommes se sont arrangés pour se réunir à Miami, en Floride, en novembre 1993.