Les afflux de crypto-monnaies atteignent jusqu’à présent 9 milliards de dollars en 2021 ; le total des actifs sous gestion dépasse les 80 milliards de dollars

La manie de la crypto continue d’attirer les investisseurs du monde entier, car les investissements dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 151 millions de dollars la semaine dernière – la 13e semaine consécutive d’entrées. Cela a porté les entrées depuis le début de l’année (YTD) à un record de 9 milliards de dollars, selon les données partagées dans le rapport hebdomadaire de la société de gestion d’actifs numériques CoinShares sur les flux de fonds d’actifs numériques. La hausse des prix intra-semaine a également vu le total des actifs sous gestion (AUM) atteindre des sommets records de près de 87 milliards de dollars alors même qu’il clôturait la semaine à 83 milliards de dollars. Parmi tous les actifs numériques, Bitcoin a enregistré la majorité des entrées – 98 millions de dollars, portant ses actifs sous gestion à un record de 56 milliards de dollars. Les entrées de Bitcoin YTD s’élevaient à 6,5 milliards de dollars malgré sa «dominance (performance relative) par rapport aux altcoins» en déclin au cours de la semaine.

« L’avantage évident du premier arrivé, Bitcoin avait ouvert la voie à l’ensemble de l’industrie. Au cours de la dernière décennie, le bitcoin est passé aux yeux des investisseurs d’une arnaque ou d’une bulle à un produit financier sérieux. De nombreux altcoins ne sont que des clones de bitcoin ou encaissent le nom « bitcoin ». Mais seul Bitcoin a lancé l’ensemble de l’industrie, et son prix dicte l’ensemble du sentiment du marché. Le réseau sécurisé de Bitcoin ajoute du crédit au fait que le réseau est extrêmement sécurisé. Les échanges ont été piratés, pas le réseau BTC », a déclaré à Financial Express Online Darshan Bathija, PDG et cofondateur de Vauld.

Cependant, les altcoins ont également enregistré une croissance significative. Par exemple, Ethereum a enregistré des afflux continus totalisant 17 millions de dollars la semaine dernière, le total des actifs sous gestion dépassant les 21 milliards de dollars pour la première fois. Les entrées d’Altcoin ont été menées par Cardano avec des entrées de 16 millions de dollars la semaine dernière. Selon CoinShares, les afflux sont probablement dus au sentiment positif croissant des investisseurs pour les pièces « World computer ». Solana, Polkadot et XRP ont également enregistré des entrées de 9,8 millions de dollars, 5,2 millions de dollars et 3,1 millions de dollars respectivement.

Pour que les investisseurs investissent dans des altcoins, ce qui doit être pris en compte, c’est la fiabilité et les caractéristiques clés du projet. En ce qui concerne les actifs numériques, il faut examiner la confiance collective que la communauté d’une pièce de monnaie accorde au mécanisme sous-jacent du projet. « D’autres caractéristiques qui contribuent à l’USP d’un projet incluent ses conditions d’approvisionnement et sa raison d’être. Que l’offre de la pièce soit limitée ou non peut déterminer sa valeur. Chaque projet essaie de résoudre un problème plus important, ce qui explique la raison pour laquelle la pièce existe sur le marché. Les autres points à rechercher incluent le coût de transaction, la vitesse de transaction, la divisibilité », a ajouté Bathija.

Alors que les flux ont été positifs récemment pour les actifs numériques, CoinShares a noté que les volumes ont été modérés au 2S 2021, avec une moyenne de 750 millions de dollars par jour contre 960 millions de dollars au 1H.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

