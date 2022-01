Les afflux de fonds sur les marchés boursiers grimpent à Rs 25 000 cr en décembre

En décembre 2021, la contribution mensuelle SIP a atteint un niveau record de 11 305,34 crores de Rs, contre 11 004,94 crores de Rs le mois précédent, tandis que le nombre de comptes SIP en décembre s’élevait à 4 90 78 547, selon les données de l’AMFI.

Les entrées dans les fonds communs de placement liés aux actions ont plus que doublé pour atteindre 25 076,71 crores de roupies en décembre, contre 11 614,73 crores de roupies en novembre, définissant l’intérêt accru des investisseurs de détail pour les marchés boursiers, selon les données publiées par l’Association des fonds communs de placement en Inde (AMFI) montré lundi.

Les plans d’investissement systématiques (SIP) ont continué d’être le moyen d’investissement préféré en 2021. En décembre 2021, la contribution mensuelle du SIP a atteint un niveau record de 11 305,34 crores de Rs, contre 11 004,94 crores de Rs le mois précédent, tandis que le nombre de Les comptes SIP en décembre s’élevaient à 4 90 78 547, selon les données de l’AMFI.

L’année civile 2021 s’est avérée globalement positive pour l’industrie de la MF, malgré une certaine volatilité sur les marchés au cours du second semestre. Dans l’ensemble, les actifs moyens sous gestion de l’industrie de la MF ont augmenté de 26 % en glissement annuel, passant de 30 96 274 crores de Rs en décembre 2020 à 37 72 696 crores de Rs en décembre 2021.

NS Venkatesh, directeur général d’AMFI, estime que 2021 s’est avérée être une année mémorable, les fonds communs de placement devenant la destination d’investissement préférée avec des flux d’actions record continus via les NFO et des investissements continus dans des programmes existants. « L’année a été marquée par une croissance remarquable des fonds communs de placement avec une augmentation de la collecte dans toutes les catégories de fonds. D’un encours sous gestion moyen de 30 96 274 crores de Rs en décembre 2020 à 37 72 696,31 crores de Rs en décembre 2021, la croissance en glissement annuel de 26% a ouvert la voie à l’industrie en 2022. SIP a été le moyen préféré d’investissement cohérent et mode d’épargne discipliné par l’homme ordinaire. Cela ressort clairement du nombre croissant de comptes », a-t-il déclaré.

Les flux dans les quatre catégories de régimes à capital variable – régimes axés sur la croissance/le capital, les régimes hybrides, les régimes axés sur les solutions et autres régimes à durée indéterminée, y compris les régimes indiciels, les ETF et les fonds de fonds, ont enregistré des flux positifs en décembre. Cependant, les programmes axés sur le revenu / la dette ont connu des sorties de Rs 49 154,10 crore, selon les données.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.