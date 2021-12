Les affrontements les plus mémorables de Biden avec des journalistes en 2021

L’ascension du président Biden au bureau ovale signifiait que les relations entre la Maison Blanche et les médias se sont considérablement améliorées par rapport à l’administration précédente, mais Biden a encore eu plusieurs moments difficiles avec la presse au cours de sa première année au pouvoir.

En janvier, peu de temps après son entrée en fonction, Biden a été contrarié par Zeke Miller de l’Associated Press lorsqu’il a demandé si pousser pour 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours était un objectif trop bas.

« Quand je l’ai annoncé, vous avez tous dit que ce n’était pas possible. Allez, donne-moi une pause, mec », a déclaré Biden en s’éloignant. En réalité, l’objectif de 100 millions a été facilement atteint, et le pays a distribué 200 millions de vaccins avant son 100e jour de mandat alors que les vaccinations s’intensifiaient après un démarrage lent.

BIDEN RICHE UN REPORTER AP SUR UNE QUESTION SUR L’OBJECTIF DE DÉPLOIEMENT DU VACCIN : « CMON, GIMME A BREAK, MAN »

En juin, Biden s’en est pris à Kaitlan Collins de CNN après avoir laissé entendre qu’il était convaincu que le président russe Vladimir Poutine pourrait changer son comportement malveillant après leur sommet à Genève.

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

Biden, qui s’éloignait de sa conférence de presse, s’est retourné vers Collins et a déclaré: « Je ne suis pas sûr qu’il changera son comportement. Que diable, que faites-vous tout le temps? »

Alors que Collins essayait de parler, Biden leva un doigt et continua avec colère : « Quand ai-je dit que j’étais confiant ? Soyons clairs. J’ai dit que ce qui changera leur comportement, c’est si le reste du monde réagit à eux et diminue leur debout dans le monde. Je ne suis sûr de rien. Je ne fais qu’énoncer un fait. «

Il a ajouté que Collins était dans la « mauvaise affaire » si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi leur réunion était productive avant de s’éloigner. Biden s’est ensuite excusé pour son explosion, affirmant qu’il avait été un « gars sage ».

BIDEN RAPPE LE JOURNALISTE À LA QUESTION DE POUTINE : « VOUS ÊTES DANS LA MAUVAISE AFFAIRE »

En juillet, alors qu’il était assis dans le bureau ovale avec le Premier ministre irakien Mustafa Al-Kadhimi, Biden a souri mais a quand même insulté Kelly O’Donnell de NBC après lui avoir demandé de commenter l’annonce du secrétaire aux Anciens Combattants Denis McDonough selon laquelle des travailleurs de première ligne seraient nécessaires. pour se faire vacciner contre le coronavirus.

« Tu es une vraie douleur dans le cou, mais je vais répondre à ta question parce que nous nous connaissons depuis si longtemps », a-t-il déclaré. « Cela n’a rien à voir avec l’Irak… Je vais répondre à votre question. Oui, les Anciens Combattants vont, en fait, exiger que tous les médecins travaillant dans leurs établissements soient vaccinés. »

C’est le même président qui a plaisanté sur le fait d’écraser un journaliste qui a posé des questions sur Israël en mai, alors qu’il répondait à des questions lors d’un essai de conduite d’un Ford F-150 Lightning.

BIDEN APPELLE LE JOURNALISTE ‘DOULEUR AU COU’ POUR UNE QUESTION SUR LE MANDAT DU VACCIN COVID-19 DES ANCIENS COMBATTANTS

Également en juillet, il s’est échauffé avec le journaliste de Fox News Peter Doocy après avoir été contesté au sujet de ses remarques en mai selon lesquelles les personnes vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques. À l’époque, une augmentation du virus a amené les responsables fédéraux de la santé à donner des directives mises à jour sur le port du masque, même pour ceux qui avaient reçu des vaccins contre le coronavirus.

« En mai, vous avez donné l’impression que le vaccin était le ticket pour perdre le masque pour toujours », a déclaré Doocy à Biden, qui avait déjà quitté le podium.

Le président Joe Biden se penche pour entendre la question d’un journaliste alors qu’il revient à la Maison Blanche, le vendredi 19 novembre 2021, à Washington, depuis le Walter Reed National Military Medical Center. (AP Photo/Alex Brandon) (AP)

« C’était vrai à l’époque », a crié Biden. « Parce que je pensais qu’il y avait des gens qui allaient comprendre que se faire vacciner faisait une différence dramatique et ce qui s’est passé, c’est que la nouvelle variante est arrivée, ils ne se sont pas fait vacciner, elle s’est propagée plus rapidement et plus de gens tombaient malades. »

BIDEN ADMET QU’IL PORTE LA RESPONSABILITÉ DE L’ATTAQUE DE KABOUL, DÉFEND LE RETRAIT LORSQUE PRESSÉ PAR DOOCY

Les questions sur l’Afghanistan ont créé un autre moment mémorable en juillet, lorsque Biden a interrompu les journalistes qui tentaient de lui poser des questions sur le retrait des troupes, déclarant qu’il ne voulait plus répondre sur le sujet car c’était un « week-end de vacances ».

Après avoir reçu des questions sur les problèmes de sécurité du pays et le calendrier de retrait, Biden a déclaré qu’il souhaitait parler de « choses heureuses » avant le 4 juillet.

« Je ne vais plus répondre… Regardez, c’est le 4 juillet », a déclaré Biden après une quatrième question sur l’Afghanistan. « Je crains que vous ne me posiez des questions auxquelles je répondrai la semaine prochaine. Mais c’est un week-end férié, je vais le célébrer. Il se passe de grandes choses. »

Fin août, Biden s’est à nouveau affronté de manière mémorable avec Doocy tout en étant pressé par le tumultueux retrait des troupes américaines qu’il avait ordonné d’Afghanistan. Le gouvernement fragile du pays déchiré par la guerre s’est rapidement effondré face aux talibans, et 13 soldats américains ont été tués ainsi que des dizaines d’Afghans dans un attentat-suicide à la bombe à Kaboul.

Biden a déclaré qu’il assumait ses responsabilités mais a demandé à plusieurs reprises à Doocy s’il était exact que l’ancien président Trump s’était également engagé envers les talibans à se retirer de l’Afghanistan avant de quitter ses fonctions. Alors que Doocy continuait de l’interroger, Biden inclina la tête et la posa sur ses mains.

Biden a refusé à plusieurs reprises de répondre à des questions sur l’Afghanistan ce mois-ci, faisant sauter à un moment donné un journaliste au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences à Washington lorsqu’elle a abordé le sujet.

Biden a préféré une approche scénarisée à ses sessions de questions-réponses depuis son entrée en fonction, souhaitant que les journalistes restent sur son sujet du jour. Cela était encore évident la semaine dernière lorsque, après avoir parlé de la montée en puissance de la variante omicron du coronavirus, des journalistes l’ont grillé sur le revers de Build Back Better après le sénateur Joe Manchin, DW. Va., a déclaré son opposition au projet de loi massif de politique sociale.

« Je ne suis pas censé avoir cette conférence de presse », a finalement proposé Biden.

Comme Biden l’a appris, on ne lui posera pas de questions sur la crème glacée tous les jours.