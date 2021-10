Les Afghans adoptent la crypto alors que la devise Fiat plonge et que les banques limitent sévèrement les retraits

L’adoption des crypto-monnaies se développe rapidement dans le monde, en particulier dans les pays en développement.

Le mois dernier, El Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain. Suite à cela, de nombreux autres pays de la région LATAM, comme le Panama, ont également commencé à travailler sur l’adaptation de la crypto-monnaie.

Comme nous l’avons signalé, le PDG de BitMEX, Alex Hoeptner, prédit qu’au moins cinq pays accepteront la crypto-monnaie comme monnaie légale d’ici la fin de l’année prochaine, soulignant que tous seront des pays en développement « confrontés à un système financier intrinsèquement inégal » et parce qu’ils ont le « plus à perdre en poursuivant le statu quo ».

Cela peut déjà être vu en Afghanistan, où les banques limitent sévèrement les retraits alors que des millions d’Afghans sont actuellement confrontés à l’insécurité alimentaire et à un grave stress économique provoqué par des pénuries de liquidités, la hausse des coûts alimentaires et la perte de revenus.

« (Bitcoin) était facile à utiliser, moins cher et plus sûr que les autres options », a déclaré Roya Mahboob, fondatrice du Digital Citizen Fund à but non lucratif.

Environ un tiers des près de 16 000 femmes qui ont acquis des compétences informatiques de base dans son centre ont également appris à configurer un portefeuille crypto et à recevoir des fonds. Certains d’entre eux ont quitté le pays après la capture de Kaboul par les talibans le 15 août, utilisant leurs portefeuilles crypto pour déplacer leur argent.

Tout comme au Salvador, où environ 70 % d’entre eux n’ont pas de compte bancaire, la majorité de la population afghane n’en a pas non plus, ce qui accélère encore l’adoption de la cryptographie.

Selon le président salvadorien Nayib Bukele, aujourd’hui, le portefeuille bitcoin du gouvernement Chivo compte déjà 3 000 000 d’utilisateurs actifs, ce qui signifie que 46% de la population du pays l’utilise.

La monnaie fiduciaire de l’Afghanistan a également plongé et, dans le même temps, les banques afghanes et les institutions financières mondiales, notamment MoneyGram, Western Union et la Banque centrale d’Afghanistan, manquent de suffisamment de papier-monnaie pour couvrir les retraits.

En août dernier, à la suite de la prise de contrôle par les talibans, la Réserve fédérale de New York a coupé l’accès de la Banque centrale du pays à ses actifs en USD ainsi que la capacité de régler les transactions en USD avec d’autres banques. Da Afghanistan Bank a également perdu sa capacité à acheter des dollars en papier auprès de la Fed pour assurer la liquidité et la stabilité de la monnaie.

De plus, la Banque mondiale a empêché la banque d’accéder à ses actifs détenus par le Fonds monétaire international (FMI). Mahboob a déclaré à .,

« Je pense maintenant – pourquoi n’avons-nous pas enseigné la crypto de manière plus agressive, afin que davantage d’Afghans puissent avoir des portefeuilles crypto et pouvoir accéder à leur argent maintenant. »

Alors que les régulateurs du monde entier soulignent l’utilisation de la crypto dans des activités illégales malgré le rapport de Chainalysis selon lequel la part criminelle de toutes les activités de crypto est tombée à seulement 0,34% en 2020, Mahboob, qui a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2013. a déclaré :

« Les trafiquants et les ravisseurs trouveront toujours un moyen d’abuser d’un système. Mais le pouvoir de la crypto est plus grand – en particulier pour les femmes et celles qui n’ont pas de compte bancaire, c’est très bénéfique et donc stimulant.

